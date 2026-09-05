துல்கர் சல்மானின் ஐ அம் கேம் 2 நாள் வசூல் வேட்டை
மலையாளத் திரையுலகைத் தாண்டி தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா, ஆந்திரா என தென்னிந்தியா முழுவதும் தனக்கென மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தைக் கொண்டவர் நடிகர் துல்கர் சல்மான். இவரது நடிப்பில் ஐ அம் கேம், ஸ்ரீ ஸ்ரீ , ஏஓடி எனப் பல படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகக் காத்திருக்கின்றன.
இதில், இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் உருவான ஐ அம் கேம் திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது. ஆக்ஷன் ஃபேண்டஸி த்ரில்லர் பாணியில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள இப்படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் கன்னடம் என 5 மொழிகளில் பான்-இந்தியா படமாக ரிலீஸானது.
திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகின்றன. படத்தின் முதல் பாதி அதிரடியாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் நகர்வதாகவும், இரண்டாம் பாதி சற்று தொய்வடைந்து சுமாராக இருப்பதாகவும் சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், துல்கர் சல்மானின் அசாத்திய நடிப்பு மற்றும் மாஸ் ஓப்பனிங் காரணமாக திரையரங்குகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. அந்த வகையில், வெளியான முதல் 2 நாட்களில் மட்டுமே இப்படம் உலகம் முழுவதும் சுமார் ரூ.20.20 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் பட்டையைக் கிளப்பி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வார இறுதி நாட்களில் இதன் வசூல் மேலும் கணிசமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகின்றன. படத்தின் முதல் பாதி அதிரடியாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் நகர்வதாகவும், இரண்டாம் பாதி சற்று தொய்வடைந்து சுமாராக இருப்பதாகவும் சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், துல்கர் சல்மானின் அசாத்திய நடிப்பு மற்றும் மாஸ் ஓப்பனிங் காரணமாக திரையரங்குகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. அந்த வகையில், வெளியான முதல் 2 நாட்களில் மட்டுமே இப்படம் உலகம் முழுவதும் சுமார் ரூ.20.20 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் பட்டையைக் கிளப்பி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வார இறுதி நாட்களில் இதன் வசூல் மேலும் கணிசமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.