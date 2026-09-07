  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. im game 4 days collection
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (10:56 IST)

கலவையான விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலும் 4 நாட்களில் 40 கோடியை நெருங்கும் ஐ அம் கேம்

ஐ அம் கேம்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (10:58 IST)
google-news
மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான துல்கர் சல்மான் நடிப்பில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள ஆக்ஷன் ஃபேன்டஸி த்ரில்லர் திரைப்படம் ஐ அம் கேம் . பான்-இந்தியா திரைப்படமாக உருவான இப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.
 
 
 
ஆர்டிஎக்ஸ் படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்கு பிறகு இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதாயத் இயக்கியுள்ள படம் என்பதால், ஆரம்பம் முதலே ரசிகர்களிடையே உச்சக்கட்ட எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இதில் துல்கர் சல்மானுடன் இணைந்து கதாநாயகியாக கயாடு லோஹர் நடித்துள்ளார். மிரட்டலான வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் இயக்குநர் மிஷ்கின் நடித்துள்ள நிலையில், ஆண்டனி வர்கீஸ், கதிர், சம்யுக்தா விஸ்வநாதன், ஜெயசுதா, ஷியாமபிரசாத், அஸ்வின் மேத்யூ, பிரபாகர் என வலுவான நட்சத்திர பட்டாளமே இப்படத்தில் களம் கண்டுள்ளது.
 
 
திரையரங்குகளில் வெளியான முதல் காட்சியிலிருந்தே படத்திற்கு ஆடியன்ஸிடம் இருந்து கலவையான விமர்சனங்களே அதிகம் கிடைத்து வருகின்றன.
 
முதல் பாதி அட்டகாசமான விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், துல்கரின் எனர்ஜி மற்றும் விறுவிறுப்பான இடைவேளைக் காட்சி ஆகியவை ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளன. ஆனால்  முதல் பாதியில் அமைக்கப்பட்ட விறுவிறுப்பை இரண்டாம் பாதியில்   திரைக்கதையில் தவறிவிட்டதாக சினிமா விமர்சகர்களும் ரசிகர்களும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். பலவீனமான கிளைமாக்ஸ் மற்றும் தேவையில்லாத நீளம் ஆகியவை படத்தின் வேகத்தைத் தடுத்துள்ளதாகவும் கருத்துக்கள் எழுந்துள்ளன.
 
 
கலவையான விமர்சனங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், வார இறுதி விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் துல்கர் சல்மானின் மார்க்கெட் ஆகியவை படத்தின் வசூலைத் தாங்கிப் பிடித்துள்ளன.
வெளியாகி கடந்த 4 நாட்களில், உலக அளவில் இப்படம் சுமார் ரூ. 39.70 கோடி  மொத்த வசூலை எட்டியுள்ளது. 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
66 கிலோ தங்கம், 335 கிலோ வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை.. ரூ.703.27 கோடி மதிப்பில் காப்பீடு

கலவையான விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலும் 4 நாட்களில் 40 கோடியை நெருங்கும் ஐ அம் கேம்

கலவையான விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலும் 4 நாட்களில் 40 கோடியை நெருங்கும் ஐ அம் கேம்மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான துல்கர் சல்மான் நடிப்பில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள ஆக்ஷன் ஃபேன்டஸி

66 கிலோ தங்கம், 335 கிலோ வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை.. ரூ.703.27 கோடி மதிப்பில் காப்பீடு

66 கிலோ தங்கம், 335 கிலோ வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை.. ரூ.703.27 கோடி மதிப்பில் காப்பீடுமும்பையில் நடைபெறவுள்ள விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, பிரமாண்ட விநாயகர் சிலைக்கு ரூ.703.27 கோடி மதிப்பில் காப்பீடு செய்யப்பட்டிருப்பது கவனம் பெற்றுள்ளது. செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், மகாராஷ்டிரத்தில் விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10.. 19 போட்டியாளர்களின் பெயர்கள்.. 8 பேர் முதல் நாளே எலிமினேஷன்..

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10.. 19 போட்டியாளர்களின் பெயர்கள்.. 8 பேர் முதல் நாளே எலிமினேஷன்..பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 வழக்கமான போட்டி முறைகளுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட புதிய அணுகுமுறையுடன் தொடங்கியுள்ளது. விஜய் தொலைக்காட்சியில் செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்குகிறார். இந்த முறை போட்டியாளர்கள் நேரடியாக பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் செல்ல முடியாது என்பதுதான் முக்கியமான மாற்றமாக அமைந்துள்ளது.

கடவுள் தந்த பரிசு!.. ராமராஜன் நடிக்கும் புதிய படம்!.. இசை இளையராஜா!...

கடவுள் தந்த பரிசு!.. ராமராஜன் நடிக்கும் புதிய படம்!.. இசை இளையராஜா!...கிராமத்து கதைகளில் நடித்து மக்கள் நாயகன் என்கிற பட்டத்தை வாங்கியவர் ராமராஜன். 80களின் இறுதி மற்றும் 90களில் நிறைய படங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகராக இருந்தார். ராமராஜன் படம் என்றாலே வெற்றி நிச்சயம் என்கிற நிலை அப்போது இருந்தது..

பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே இல்லாத சம்பவம்.. அறிமுகமாகும்போதே எலிமினேஷன் ஆன 2 போட்டியாளர்...

பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே இல்லாத சம்பவம்.. அறிமுகமாகும்போதே எலிமினேஷன் ஆன 2 போட்டியாளர்...விஜய் தொலைக்காட்சியில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி என்றாலே போட்டி, பரபரப்பு, எலிமினேஷன் என அடுத்தடுத்து திருப்பங்கள் இருக்கும். ஆனால் இந்த முறை நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன்பே ஒரு அதிரடி மாற்றம் அறிமுகமாகியுள்ளது. பிக் பாஸ் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக, போட்டியாளர்கள் அறிமுகமாகும் மேடையிலேயே இருவர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.