கலவையான விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலும் 4 நாட்களில் 40 கோடியை நெருங்கும் ஐ அம் கேம்
மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான துல்கர் சல்மான் நடிப்பில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள ஆக்ஷன் ஃபேன்டஸி த்ரில்லர் திரைப்படம் ஐ அம் கேம் . பான்-இந்தியா திரைப்படமாக உருவான இப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.
ஆர்டிஎக்ஸ் படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்கு பிறகு இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதாயத் இயக்கியுள்ள படம் என்பதால், ஆரம்பம் முதலே ரசிகர்களிடையே உச்சக்கட்ட எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இதில் துல்கர் சல்மானுடன் இணைந்து கதாநாயகியாக கயாடு லோஹர் நடித்துள்ளார். மிரட்டலான வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் இயக்குநர் மிஷ்கின் நடித்துள்ள நிலையில், ஆண்டனி வர்கீஸ், கதிர், சம்யுக்தா விஸ்வநாதன், ஜெயசுதா, ஷியாமபிரசாத், அஸ்வின் மேத்யூ, பிரபாகர் என வலுவான நட்சத்திர பட்டாளமே இப்படத்தில் களம் கண்டுள்ளது.
திரையரங்குகளில் வெளியான முதல் காட்சியிலிருந்தே படத்திற்கு ஆடியன்ஸிடம் இருந்து கலவையான விமர்சனங்களே அதிகம் கிடைத்து வருகின்றன.
முதல் பாதி அட்டகாசமான விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், துல்கரின் எனர்ஜி மற்றும் விறுவிறுப்பான இடைவேளைக் காட்சி ஆகியவை ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளன. ஆனால் முதல் பாதியில் அமைக்கப்பட்ட விறுவிறுப்பை இரண்டாம் பாதியில் திரைக்கதையில் தவறிவிட்டதாக சினிமா விமர்சகர்களும் ரசிகர்களும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். பலவீனமான கிளைமாக்ஸ் மற்றும் தேவையில்லாத நீளம் ஆகியவை படத்தின் வேகத்தைத் தடுத்துள்ளதாகவும் கருத்துக்கள் எழுந்துள்ளன.
கலவையான விமர்சனங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், வார இறுதி விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் துல்கர் சல்மானின் மார்க்கெட் ஆகியவை படத்தின் வசூலைத் தாங்கிப் பிடித்துள்ளன.
வெளியாகி கடந்த 4 நாட்களில், உலக அளவில் இப்படம் சுமார் ரூ. 39.70 கோடி மொத்த வசூலை எட்டியுள்ளது.