  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. ilayaraja releasing video about k bhagyaraj
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (18:34 IST)

வெளிநாட்டில் இருக்கிறேன்.. அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.. பாக்யராஜுக்கு இளையராஜா இரங்கல்!..

bhagyaraj
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (18:34 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (18:38 IST)
google-news
இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம் உதவி இயக்குனராக இருந்து நடிகர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர், இசையமைப்பாளர் என பல அவதாரங்களை எடுத்து ரசிகர்களிடம் நெருக்கமானவர் கே.பாக்யராஜ். பெண்களுக்கு பிடித்தமான பல திரைப்படங்களை இவர் இயக்கியிருக்கிறார். இன்னும் சொல்லப்போனால் 80களில் ரஜினி, கமலை விட அதிக பெண் ரசிகைகள் பாக்யராஜிக்கே இருந்தனர்.

இன்று அதிகாலை நடைபயிற்சி சென்ற பாக்யராஜ் வீட்டிற்கு வந்ததும் நெஞ்சுவலிப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார். இதையடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் மரணமடைந்தார். இவரின் மறைவுக்கு முதல்வர் விஜய், ரஜினி, கமல், தனுஷ் உள்ளிட்ட பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.

இந்நிலையில், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா வெளியிட்ட வீடியோவில் ‘கே.பாக்யராஜ் மறைவு செய்தி கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்தேன். நான் வெளிநாட்டு பயணத்தில் இருப்பதால் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்த முடியவில்லை. உடனடியாக இரங்கல் செய்தியை கூறவும் முடியவில்லை. திரைக்கதை எழுதுவதில் சிறந்து விளங்கியவர் கே.பாக்யராஜ். அவரின் மறைவில் வாடும் அவரின் குடும்பத்தினருக்கு என் இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்’ என கூறியிருக்கிறார்.இளையராஜாவின் பல வெற்றி படங்களுக்கு இளையராஜா இசையமைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தகக்து.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

வெளிநாட்டில் இருக்கிறேன்.. அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.. பாக்யராஜுக்கு இளையராஜா இரங்கல்!..

வெளிநாட்டில் இருக்கிறேன்.. அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.. பாக்யராஜுக்கு இளையராஜா இரங்கல்!..இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம் உதவி இயக்குனராக இருந்து நடிகர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர், இசையமைப்பாளர் என பல அவதாரங்களை எடுத்து ரசிகர்களிடம் நெருக்கமானவர் கே.பாக்யராஜ்

குரு போய் சில நாட்களிலேயே சிஷ்யனும் போயிட்டாரே!.. கலக்கத்தில் கோலிவுட்!..

குரு போய் சில நாட்களிலேயே சிஷ்யனும் போயிட்டாரே!.. கலக்கத்தில் கோலிவுட்!..திரைக்கதை மன்னன், இயக்குனர், நடிகர், இசையமைப்பாளர் என பல அவதாரங்களை எடுத்த கே.பாக்யராஜ் மரணமடைந்தது திரையுலகினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

எம்ஜிஆர், கருணாநிதி, ஜானகி, ஜெயலலிதா, ஸ்டாலின்.. 5 முதல்வர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்த பாக்யராஜ்...

எம்ஜிஆர், கருணாநிதி, ஜானகி, ஜெயலலிதா, ஸ்டாலின்.. 5 முதல்வர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்த பாக்யராஜ்...தமிழகத் திரையுலகில் 'திரைக்கதை மன்னன்' என்று போற்றப்படும் கே. பாக்யராஜ் இன்று காலமான நிலையில் அவர், அரசியல் களத்திலும் தமிழகத்தின் ஐந்து முக்கிய முதலமைச்சர்களுடன் மிகவும் நெருக்கமான உறவைக் கொண்டிருந்த ஒரு அபூர்வ ஆளுமை ஆவார்.

இயக்குனர் பாக்யராஜ் திடீர் மரணம்.. அதிகாலை வந்த மாரடைப்பால் சோகம்...

இயக்குனர் பாக்யராஜ் திடீர் மரணம்.. அதிகாலை வந்த மாரடைப்பால் சோகம்...தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரும், திரைக்கதை மன்னனுமான கே. பாக்யராஜ் மாரடைப்பு காரணமாக இன்று காலமானார் என்ற அதிர்ச்சி செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இன்று காலை திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பு காரணமாக அவர் சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும், சிகிச்சை பலனின்றி அவரது உயிர் பிரிந்தது.

ஜோடிப்பொருத்தம் சூப்பர்!.. மகளின் திருமண போட்டோக்களை வெளியிட்ட குஷ்பு!..

ஜோடிப்பொருத்தம் சூப்பர்!.. மகளின் திருமண போட்டோக்களை வெளியிட்ட குஷ்பு!..90களில் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் குஷ்பு. அப்போதிருந்த முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடி போட்டு நடித்திருக்கிறார்.