  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. ilayaraja explain why he not paying homage
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (17:58 IST)

மறைந்த பிரபலங்களுக்கு ஏன் அஞ்சலி செலுத்துவதில்லை? - இளையராஜா விளக்கம்

ilayaraja
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (17:59 IST)
google-news
பொதுவாகவே இசைஞானி இளையராஜா சினிமா துறையில் தனக்கு நெருக்கமானவர்கள் காலமாகும் போது நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்த மாட்டார்.. சில சமயங்களில் இரங்கல் தெரிவித்து வீடியோ மட்டும் வெளியிடுவார்.. அவரின் நெருங்கிய நண்பர் பாரதிராஜா காலமான போது அவரின் வீட்டிற்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். ஆனால், தேனியில் பாரதிராஜாவின் உடல்அடக்கம் செய்யப்பட்டபோது இளையராஜா அங்கே செல்லவில்லை..

அதேபோல் சமீபத்தில் இசையமைப்பாளர் தேவா காலமானபோது இளையராஜா நேரில் சென்று அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தவில்லை. அதோடு ஒரு இரங்கல் செய்தியை கூட அவர் வெளியிடவில்லை. வழக்கமாக இது போன்ற சம்பவங்களுக்கு வீடியோ போடும் இளையராஜா தேவாவின் மரணத்திற்கு எந்த வீடியோவும் போடவில்லை.

எனவே, ரசிகர்கள் பலரும் இளையராஜாவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர். இந்நிலையில்தான், மறைந்த இசைக் கலைஞர் சந்தானத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்து இளையராஜா வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் ‘காலமானவர்களை அந்த நிலையில் நான் பார்க்க விரும்புவதில்லை.. அவர்கள் என்னுடன் வாழ்ந்தவர்கள்.. என் உணர்வுடன் கலந்தவர்கள்’ என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
பங்குச்சந்தையில் ஐபிஓ வெளியிட திட்டம்.. தனது ஜூவல்லரி நிறுவனம் குறித்து நடிகை தமன்னா...

சீன் பட விழாவில் புறக்கணிக்கப்பட்ட தமிழர்கள்!.. சூர்யா இதை கவனிக்கலயா?...

சீன் பட விழாவில் புறக்கணிக்கப்பட்ட தமிழர்கள்!.. சூர்யா இதை கவனிக்கலயா?...சூர்யாவுக்கு கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய இரண்டு படங்களும் சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில் அடுத்து அவரின் சீன் திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளது. இந்த படத்தை ஜித்து மாதவன் இயக்கியிருக்கிறார்.

3 ஆயிரம் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள்.. 400 பேரின் கடின உழைப்பு - மூக்குத்தி அம்மன் 2

3 ஆயிரம் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள்.. 400 பேரின் கடின உழைப்பு - மூக்குத்தி அம்மன் 2தமிழ் சினிமாவில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் திரைப்படங்களை இயக்கி வருபவர் சுந்தர்.சி.

மறைந்த பிரபலங்களுக்கு ஏன் அஞ்சலி செலுத்துவதில்லை? - இளையராஜா விளக்கம்

மறைந்த பிரபலங்களுக்கு ஏன் அஞ்சலி செலுத்துவதில்லை? - இளையராஜா விளக்கம்பொதுவாகவே இசைஞானி இளையராஜா சினிமா துறையில் தனக்கு நெருக்கமானவர்கள் காலமாகும் போது நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்த மாட்டார்..

பங்குச்சந்தையில் ஐபிஓ வெளியிட திட்டம்.. தனது ஜூவல்லரி நிறுவனம் குறித்து நடிகை தமன்னா...

பங்குச்சந்தையில் ஐபிஓ வெளியிட திட்டம்.. தனது ஜூவல்லரி நிறுவனம் குறித்து நடிகை தமன்னா...பிரபல முன்னணி நடிகை தமன்னா பாட்டியா, சமீபத்தில் நடைபெற்ற 'என்டிடிவி ப்ராஃபிட் இக்னைட் 2026' மாநாட்டில் தனது சொந்த வணிக நிறுவனமான 'தமன்னா ஃபைன் ஜூவல்லரி' குறித்து பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

அனிருத் - காவ்யா திருமணம்.. மோடி, சோனியா, ராகுல், விஜய், ஸ்டாலின் பங்கேற்பு.. ரஜினி, கமல் உள்பட பிரபலங்கள்..

அனிருத் - காவ்யா திருமணம்.. மோடி, சோனியா, ராகுல், விஜய், ஸ்டாலின் பங்கேற்பு.. ரஜினி, கமல் உள்பட பிரபலங்கள்..பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் உரிமையாளர் காவ்யா மாறன் திருமணம் குறித்த தகவல்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.