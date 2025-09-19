வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (14:35 IST)

ரோபோ சங்கர் குடியால் இறக்கவில்லை… இதுதான் காரணம்- நடிகர் இளவரசு பகிர்ந்த தகவல்

ரோபோ சங்கர் குடியால் இறக்கவில்லை… இதுதான் காரணம்- நடிகர் இளவரசு பகிர்ந்த தகவல்
சின்னத்திரை மற்றும் பெரியத்திரையில் பல்வேறு நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் வேடங்கள் மூலமாக ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் ரோபோ சங்கர். சில தினங்களுக்கு முன்னர் மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கபப்ட்ட நிலையில் நேற்றிரவு அவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி காலமானார். இது சம்மந்தமாக அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டே அவர் மஞ்சள் காமாலை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் தேறிவந்தார். இந்நிலையில் அவரது மரணத்துக்கு அவருக்கு இருந்த குடிப்பழக்கம்தான் காரணம் என தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

ஆனால் இதை நடிகரும் ரோபோ சங்கரின் நண்பருமான இளவரசு மறுத்துள்ளார். அவருக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் பேசிய அவர் “ரோபோ சங்கர் ஆரம்பகாலத்தில் உடலில் ஸ்டீல் பெயிண்ட்டை பூசிக்கொண்டு ரோபோவாக நடித்தார். அந்த பெயிண்ட்டை எடுக்க மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தேய்த்துதான் அதை எடுப்பார். அதனால் அவருக்கு தோளில் பிரச்சனை ஏற்பட்டு ஏற்கனவே மஞ்சள் காமாலை வந்துள்ளது. வயது ஆக ஆக உடலை நல்லபடியாகக் கவனிக்க  வேண்டும். ஆனால் யாரும் உடல் மீது அக்கறைக் காட்டுவதில்லை” என ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

