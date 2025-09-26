வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (08:50 IST)

ஒரு காலத்தில் அப்பாவைத் திட்டும் மகனாக நடித்தார்… ஆனா இப்போ?- இட்லி கடை படம் குறித்து இளவரசு பகிர்ந்த தகவல்!

ஒரு காலத்தில் அப்பாவைத் திட்டும் மகனாக நடித்தார்… ஆனா இப்போ?- இட்லி கடை படம் குறித்து இளவரசு பகிர்ந்த தகவல்!
தனுஷ்  இயக்குனராகத் தனது நான்காவது படமாக  ‘இட்லி கடை’ படத்தை இயக்கியுள்ளார்.  படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார். படத்தில் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, அருண் விஜய், சத்யராஜ், பார்த்திபன், இளவரசு மற்றும் சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங் களில் நடித்துள்ளனர்.

தனுஷின் வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மற்றும் ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் டான் பிக்சர்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன. இந்த படம் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. இதையடுத்து சமீபத்தில் படத்தின் டிரைலர் மற்றும் பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பைத் தூண்டியுள்ளன. இந்த படம் உள்ளூரில் அப்பா நடத்திய ‘இட்லி கடை’யை எடுத்து நடத்த ஆசைப்படும் மகனின் போராட்டத்தை சொல்லும் படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த படத்தில் நடித்துள்ள இளவரசு படம் பற்றி பேசும்போது “இந்த படம் அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் இடையே நடக்கிற பாசப்பிணைப்பு பற்றிய கதை.  அப்பா உயிரோடு இருக்கும்போது அவரை பற்றி புரிந்துகொள்ளவில்லையே, அவரை இன்னும் நன்றாக கவனித்திருக்கலாமே என்ற மகனின் ஏக்கம்தான் இந்த படம். ஒரு காலத்தில் அப்பாக்களைத் திட்டியே படம் எடுத்தவர் இப்போது அப்பாவின் அருமையை சொல்கிறார்” எனப் பேசியுள்ளார்.

மந்திரமூர்த்தியை சுற்றிய சிக்கல்: 'அயோத்தி' இயக்குநரை விட்டுக்கொடுக்க மறுக்கும் மதுரை அன்பு?

மந்திரமூர்த்தியை சுற்றிய சிக்கல்: 'அயோத்தி' இயக்குநரை விட்டுக்கொடுக்க மறுக்கும் மதுரை அன்பு?'அயோத்தி' திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் மந்திரமூர்த்தி, புதிய படத்திற்காக தயாரிப்பாளர் சுதன் நிறுவனத்துடன் இணைந்த நிலையில், தற்போது அவர் எதிர்பாராத சிக்கலை சந்தித்துள்ளார் என கூறப்படுகிறது.

'இட்லி கடை' திரைப்படம்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கதையா? படக்குழு அளித்த விளக்கம் என்ன?

'இட்லி கடை' திரைப்படம்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கதையா? படக்குழு அளித்த விளக்கம் என்ன?தனுஷ் நடித்துள்ள 'இட்லி கடை' திரைப்படம் சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் வாழ்க்கை கதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில், பரவிய தகவலை, படக்குழு முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சட்ட ரீதியான நோட்டீஸ் அனுப்பியதாக கூறப்பட்ட தகவலும் உண்மை இல்லை என படக்குழு விளக்கமளித்துள்ளது.

பாலிவுட்டிலும் வில்லனாகும் அர்ஜுன் தாஸ்: ரன்வீர் சிங் உடன் மோதுகிறாரா?

பாலிவுட்டிலும் வில்லனாகும் அர்ஜுன் தாஸ்: ரன்வீர் சிங் உடன் மோதுகிறாரா?'குட் பேட் அக்லி' படத்தில் மிரட்டலான நடிப்பை வெளிப்படுத்திய நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ், பாலிவுட் திரையுலகில் வில்லனாக அறிமுகமாகிறார். பிரபல நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிக்கும் 'டான் 3' படத்தின் மூலம் வில்லனாக அவர் நடிக்க இருப்பதாக தெரிகிறது.

’கருப்பு’ படப்பிடிப்பில் ஆர்ஜே பாலாஜிக்கும், திரிஷாவுக்கும் மோதலா? தீயாய் பரவும் வதந்தி..!

’கருப்பு’ படப்பிடிப்பில் ஆர்ஜே பாலாஜிக்கும், திரிஷாவுக்கும் மோதலா? தீயாய் பரவும் வதந்தி..!நடிகர் மற்றும் இயக்குனரான ஆர்ஜே பாலாஜிக்கும், நடிகை திரிஷாவுக்கும் இடையே 'கருப்பு' படத்தின் படப்பிடிப்பின்போது கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாகக் கோலிவுட் வட்டாரங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சுருள்முடி அழகி அனுபமாவின் அழகிய க்ளிக்ஸ்.. வைரல் ஆல்பம்!

சுருள்முடி அழகி அனுபமாவின் அழகிய க்ளிக்ஸ்.. வைரல் ஆல்பம்!2015 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான படத்தில் மூன்று கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்தவர் அந்த நடிகை. அந்த படத்தின் அபரிமிதமான வெற்றியால் மூன்று நாயகிகளுமே பிரபலமானார்கள். அதில் ஒருவரான அனுபமா பரமேஸ்வரன் தமிழில் கொடி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com