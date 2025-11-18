செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025
vinoth
செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (08:39 IST)

முதல்முறையாக இணைந்து பாடிய இளையராஜா & யுவன் ஷங்கர் ராஜா!

முதல்முறையாக இணைந்து பாடிய இளையராஜா & யுவன் ஷங்கர் ராஜா!
விஜயகாந்தின் இளைய மகன் சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் இயக்குனர் பொன்ராம் இயக்கத்தில் கொம்புசீவி என்ற படம் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தில் சரத்குமார் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார். தேனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஷூட்டிங் நடந்து முடிந்தது.

1996 வாக்கில் உசிலம்பட்டி, ஆண்டிபட்டி, வைகை அணை பகுதியில் நடந்த கதைகள் மையமாக வைத்து இந்த படத்தை பொன்ராம் உருவாக்கி வருகிறார். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தொடங்கிய படப்பிடிப்பு ஜூலை மாதத்தில் முடிந்து தற்போது போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் கொம்புசீவி படத்துக்கு யுவன் இசையமைத்து வரும் நிலையில் அந்த படத்தில் ஒரு பாடலை இசைஞானி இளையராஜாவுடன் இணைந்து பாடியுள்ளார். முன்னதாக யுவன் இசையில் இளையராஜாவும், இளையராஜா இசையில் யுவனும் தனித்தனியாகப் பாடியிருந்தாலும் இருவரும் இணைந்து ஒரே பாடலில் சேர்ந்து பாடுவது இதுதான் முதல்முறை.
 

