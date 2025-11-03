ஓடிடி ரிலீஸூக்குப் பின் அதிகம் ட்ரால் ஆகும் தனுஷின் ‘இட்லி கடை’!
தனுஷ் இயக்கம் மற்றும் நடிப்பில் உருவான ‘இட்லி கடை’ கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஆயுதபூஜை அன்று ரிலீஸானது. தனுஷுடன் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, சத்யராஜ், அருண் விஜய் மற்றும் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றினார்.
குடும்ப செண்டிமெண்ட், இட்லி கடை எமோஷன், பள்ளிப் பருவ காதல், என சிம்பதி எமோஷனல் டிராமாவாக உருவாகி இருந்த ‘இட்லி கடை’ திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. அந்நேரத்தில் வெளியான ‘காந்தாரா’ திரைப்படம் பெரியளவில் வெற்றிபெற்ற நிலையில் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் வசூல் பாதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் தற்போது இட்லி கடை படம் ஓடிடியில் ஸ்ட்ரீம் ஆகத் தொடங்கியுள்ள நிலையில் அதன் அமெச்சூரானக் காட்சிகள் மற்றும் பிற்போக்குத்தனமான கதையமைப்பு ஆகியவற்றுக்காக அதிகளவில் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. சமீபகாலமாக ஓடிடியில் படம் ரிலீஸாகும் போது கேலிகள் மற்றும் ட்ரால் மீம்ஸ்கள் அதிகமாகப் பரவுவது வாடிக்கையாகியுள்ளது.