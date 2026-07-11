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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (09:42 IST)

அதர்வாவுக்கு ஹிட் கொடுத்ததா இதயம் முரளி?.. முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...

idhyam murali
Written By: பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (09:44 IST)
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பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளவர் அதர்வா. இவரின் நடிப்பில் நேற்று வெளியாகியிருக்கும் திரைப்படம் இதயம் முரளி. இந்த திரைப்படத்தை ஆகாஷ் பாஸ்கரன் தயாரித்து இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் ப்ரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோஹர் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார்கள்.

இந்த படத்திற்கு இசையமைத்ததோடு ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நேற்று உலகம் முழுவதும் வெளியிட்டது. முதல் காட்சி முடிந்தவுடனேயே ஒரு நல்ல ஒரு பீல் குட் ரொமாண்டிக் காமெடி படம் என இந்த படத்திற்கு பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்கள் கிடைத்தது..

குறிப்பாக இளசைகளிடையே இந்த படம் வரவேற்பு பெறும் என எதிபார்க்கப்படுகிறது.  அதேநேரம் பி,சி செண்டர்களில் இந்த படம் வரவேற்பை பெறாது என்றும் சொல்கிறார்கள். குறிப்பாக A சென்டர் ரசிகர்களை மனதில் வைத்து இந்த படத்தை உருவாக்கியிருப்பதாக தெரிகிறது. இந்நிலையில், இதயம் முரளி திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் உலகம் முழுவதும் சேர்த்து 2 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
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பாலகிருஷ்ணன்

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