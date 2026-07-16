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இதயம் முரளி 6ம் நாள் வசூல் நிலவரம்
90-களில் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி காதல் நாயகனாக வலம் வந்தவர் தான் நடிகர் முரளி. உணர்வுப்பூர்வமான தங்களது காதல் படங்களின் மூலம் இன்றும் ரசிகர்களின் நெஞ்சங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் முரளியின் திரைப்பயணத்தில், 1991-ல் இயக்குநர் கதிர் இயக்கத்தில் வெளியான 'இதயம்' திரைப்படம் ஒரு மாபெரும் மைல்கல். அந்த கால இளைஞர்களிடம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இப்படம்.
இந்த நிலையில் அதர்வா நடிப்பில் அவர் தந்தை நடித்த படத்தின் தலைப்பைக் கொண்ட இதயம் முரளி கடந்த 10ம் தேதி வெளியானது. இப்படத்தை பிரபல தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் முதன்முறையாக இயக்குநராக அவதாரம் எடுத்து இயக்கியுள்ளார். அதர்வாவுக்கு ஜோடியாக ப்ரீத்தி முகுந்தன் மற்றும் கயாடு லோஹர் என இரண்டு கதாநாயகிகள் நடித்துள்ளனர்.
படத்திற்கு கூடுதல் பலமாக தமன் எஸ் இசை அமைந்துள்ளது. மேலும், மனோஜ் பரமஹம்சாவின் ஒளிப்பதிவும், தியேட்டர்களில் ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்திய ஃபகத் பாசிலின் அதிரடி கேமியோ ரோலும் படத்திற்கு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக அமைந்துள்ளது.
ஒரு ஃபீல்-குட் ரொமாண்டிக் காமெடி திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள 'இதயம் முரளி', குறிப்பாக 90s கிட்ஸ் மற்றும் தற்போதைய இளசுகளின் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. ரசிகர்களின் பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் மற்றும் மௌத் டாக் காரணமாக, வார நாட்களிலும் இப்படத்தின் வசூல் ஸ்திரமாக நீடித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் மட்டும் அல்லாமல் கர்நாடகா மற்றும் கேரளா மாநிலங்களிலும் இந்த படத்திற்கு கணிசமான வசூல் கிடைத்து வருகிறது. முதல் வார இறுதியைத் தாண்டி, 6 நாட்களில் ரூ. 19.16 கோடியை எட்டியுள்ளதால், இந்த வார இறுதிக்குள் படம் எளிதாக 25 கோடி ரூபாயைக் கடக்கும் என பாக்ஸ் ஆபீஸ் வட்டாரங்கள் கணித்துள்ளன.