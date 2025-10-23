வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By
Last Modified: வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (11:07 IST)

அதர்வாவின் ‘இதயம் முரளி’ படத்துக்கு இத்தனைக் கோடி பட்ஜெட்டா?

அதர்வாவின் ‘இதயம் முரளி’ படத்துக்கு இத்தனைக் கோடி பட்ஜெட்டா?
அதர்வா  நடிப்பில் உருவாகும் அடுத்த படத்திற்கு "இதயம் முரளி" என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தை தமிழ் சினிமாவில் தற்போது பரபரப்பான தயாரிப்பாளராக இருக்கும் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் தயாரித்து இயக்குகிறார்.

அதர்வா, ப்ரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோஹர், நட்டி நடராஜ், தமன், நிஹாரிகா, ரக்சன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைக்கிறார். சாய் ஒளிப்பதிவில், பிரதீப் ராகவ் படத்தொகுப்பில் இந்த படம் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தின் முக்கியக் காட்சிகள் தற்போது அமெரிக்காவில் படமாக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் இந்த படத்தின் பட்ஜெட் திட்டமிட்டதை விட இருமடங்கு அதிகமாகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. படத்தைத் தொடங்கும் போது 20 கோடி ரூபாய் என திட்டமிட்டபட்ட பட்ஜெட் தற்போது 40 கோடி ரூபாயைத் தொட்டுவிட்டதாக சினிமா பத்திரிக்கையாளர் பிஸ்மி தெரிவித்துள்ளார். இது அதர்வாவின் மார்க்கெட்டை விட மிக அதிகம்.

பொழுது விடிஞ்சா பாருவை சமாளிக்கிறதே பெரிய டாஸ்க்கா இருக்கே! திணறும் ஹவுஸ்மேட்ஸ்! - Biggboss season 9

பொழுது விடிஞ்சா பாருவை சமாளிக்கிறதே பெரிய டாஸ்க்கா இருக்கே! திணறும் ஹவுஸ்மேட்ஸ்! - Biggboss season 9விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 9-ல் தினசரி டாஸ்க் செய்வதை விட விஜே பாருவுடன் சண்டை போடுவதே ஹவுஸ்மேட்ஸின் தினசரி வேலையாக மாறி வருகிறது.

அரசன் படத்தில் ராஜன் கதாபாத்திரம் இடம்பெறுமா?... இயக்குனர் அமீர் பதில்!

அரசன் படத்தில் ராஜன் கதாபாத்திரம் இடம்பெறுமா?... இயக்குனர் அமீர் பதில்!சிம்பு மற்றும் வெற்றிமாறன் இணைந்து உருவாக்கவுள்ள ‘அரசன்’படத்தின் முன்னோட்ட வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரல் ஆகி வருகிறது. இந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியாவதற்கு முதல் நாளே திரையரங்குகளிலும் வெளியாகி ரசிகர்களின் ஆதரவைப் பெற்றது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, வேல் ராஜ் ஒளிப்பதிவை மேற்கொள்ள கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரிக்கிறார்.

கூலி படம் குறித்து அமீர்கான் தவறாகப் பேசவில்லை… விஷ்ணு விஷால் விளக்கம்!

கூலி படம் குறித்து அமீர்கான் தவறாகப் பேசவில்லை… விஷ்ணு விஷால் விளக்கம்!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ வெளியாகி மோசமான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ‘பில்டப்’ கொடுக்கப்பட்டு ரிலீஸான நிலையில் படம் வெளியான முதல் காட்சியில் இருந்தேக் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெறத் தொடங்கிவிட்டது. அதன் பின்னர் இந்த படத்தின் மீது ட்ரோல்கள் அதிகமாகி நெட்டிசன்கள் ‘வைத்து’ செய்தனர்.

தீபாவளி ‘ரன்னர்’ பைசன்… ஐந்து நாள் வசூலை அறிவித்த படக்குழு!

தீபாவளி ‘ரன்னர்’ பைசன்… ஐந்து நாள் வசூலை அறிவித்த படக்குழு!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார்…. ட்யூட் விழாவில் பெரியார் பற்றிப் பேசிய கீர்த்தீஸ்வரன்!

தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார்…. ட்யூட் விழாவில் பெரியார் பற்றிப் பேசிய கீர்த்தீஸ்வரன்!கோமாளி படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமான பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்தடுத்து ‘லவ் டுடே’ மற்றும் ‘டிராகன்’ ஆகிய படங்களின் ஹிட் மூலம் முன்னணி நடிகராகியுள்ளார். அடுத்து அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டியூட்’ திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com