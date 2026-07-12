தொடர்புடைய செய்திகள்
- தியேட்டரில் காத்து வாங்கும் அனந்தன் காடு!.. 65 கோடி போச்சா?..
- தென்னிந்திய கலைஞர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் இல்லை.. பத்ம பூஷண்' விருதை மறுத்தவர் எஸ். ஜானகி..
- மறைந்த பின்னணி பாடகி ஜானகியின் இறுதிச்சடங்கு எப்போது? இறுதி மரியாதை செய்ய குவியும் பொதுமக்கள்..
- அனிருத் திருமணத்துக்கு தேதி குறிச்சாச்சி!.. கல்யாண பொண்ணு அவர்தான்!...
- ஜனநாயகன் படத்துக்கு A சான்றிதழ்!. 18 வயசுக்கு கீழ விட மாட்டாங்களே!.. வசூல் வருமா?..
ரூ.1.80 கோடி மோசடி!.. நடிகர் ஆர்யா மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு!..
தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் ஆர்யா. கடத்த ஜூன் 25ம் தேதி அவரின் நடிப்பில் அனந்தன் காடு என்கிற திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தை ஜியேன் கிருஷ்ணகுமார் என்பவர் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் ஒருவராக ஆர்யாவும் இருந்தார்.
இந்நிலையில்தான் ஆர்யா மீது ஹைதராபாத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனந்தன் காடு தயாரிப்பாளர் வினோத் மற்றும் ஆர்யாவின் உதவியாளர் கிஷோர் மீது ஜூப்ளி ஹில்ஸ் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
2025ம் வருடம் தாஹோர் சினி டெக்னிக் நிறுவனத்திடம் அனந்தன் காடு படப்பிடிப்புக்கான அதிக நவீன உபகரணங்களை ரூ.2.12 கோடிக்கு வாடகைக்கு எடுத்த நிலையில் அதில் 1.80 கோடி தரவில்லை என புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீதிப் பணத்தை கேட்க சென்ற தாஹோர் டெக்னிக் கணக்காளர் ஜாவித் அலியை மிரட்டியதாகவும் மூவர் மீதும் வழக்கப் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஜூன் மாதம் வெளியான அனந்தன் காடு திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிசில் தோல்வி அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில்தான் ஆர்யா மீது ஹைதராபாத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனந்தன் காடு தயாரிப்பாளர் வினோத் மற்றும் ஆர்யாவின் உதவியாளர் கிஷோர் மீது ஜூப்ளி ஹில்ஸ் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
2025ம் வருடம் தாஹோர் சினி டெக்னிக் நிறுவனத்திடம் அனந்தன் காடு படப்பிடிப்புக்கான அதிக நவீன உபகரணங்களை ரூ.2.12 கோடிக்கு வாடகைக்கு எடுத்த நிலையில் அதில் 1.80 கோடி தரவில்லை என புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீதிப் பணத்தை கேட்க சென்ற தாஹோர் டெக்னிக் கணக்காளர் ஜாவித் அலியை மிரட்டியதாகவும் மூவர் மீதும் வழக்கப் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஜூன் மாதம் வெளியான அனந்தன் காடு திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிசில் தோல்வி அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர் கைது.. யூடியூப் சேனல் கொடுத்த புகாரால் நடவடிக்கை...
ரூ.1.80 கோடி மோசடி!.. நடிகர் ஆர்யா மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு!..
தென்னிந்திய கலைஞர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் இல்லை.. பத்ம பூஷண்' விருதை மறுத்தவர் எஸ். ஜானகி..
மறைந்த பின்னணி பாடகி ஜானகியின் இறுதிச்சடங்கு எப்போது? இறுதி மரியாதை செய்ய குவியும் பொதுமக்கள்..
தென்னிந்தியாவின் இசைக்குயில், பல தலைமுறைகளின் நினைவுகளில் நீங்கா இடம் பிடித்த புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி எஸ். ஜானகி அவர்கள் (1938–2026) காலமானார். 1957-ஆம் ஆண்டு 'விதியின் விளையாட்டு' என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமான இவர், தனது இனிமையான குரலால் 17 மொழிகளில் 40,000-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைப் பாடியுள்ளார்.