பட்ஜெட்டுல பாதி வந்துடுச்சே!.. ரிலீஸுக்கு முன்பே வசூலை அள்ளிய மூக்குத்தி அம்மன் 2!..
நயன்தாராவை வைத்து ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கிய திரைப்படம் மூக்குத்தி அம்மன். இந்த படத்தை வேல்ஸ் இண்டர்நேஷனல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஐசரி கணேஷ் தயாரித்திருந்தார். அதன்பின் மீண்டும் நயன்தாராவை வைத்து மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தை இயக்க ஆர்.ஜே.பாலாஜி திட்டமிட்டார்.
ஆனால் அவருக்கும் ஐசரி கணேசுக்கும் இடையே பிரச்சனை வந்ததால் அந்த படத்திலிருந்து ஆர்.ஜே.பாலாஜி வெளியேறினார். எனவே, சுந்தர்.சி-யை வைத்து மூக்குத்தி 2 படத்தை தயாரித்தார் ஐசரி கணேஷ். சுமார் ரூ.100 கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படம் உருவாகியிருக்கிறது.
நயன்தாராவை வைத்து 100 கோடி பட்ஜெட்டில் படத்தை எடுப்பது ரிஸ்க். படம் நஷ்டத்தை கொடுக்கும் என திரையுலகினர் பேசினார்கள். ஆனால் சமீபத்தில் இந்த படத்தை பார்த்த ஹாட் ஸ்டார் நிறுவனம் படத்தின் சேட்டிலைட் மற்றும் டிஜிட்டல் என இரண்டு உரிமைகளையும் ரூ.50 கோடிக்கு வாங்கியிருக்கிறதாம்.
அதாவது படத்தின் பட்ஜெட்டில் பாதி இதிலேயே வந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
வியாபாரத்திற்காக ஒரு மணி நேரம் படத்தை பார்த்துவிட்டுதான் ஹாட்ஸ்டார் இந்த விலைக்கு வாங்கியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
நயன்தாராவை வைத்து 100 கோடி பட்ஜெட்டில் படத்தை எடுப்பது ரிஸ்க். படம் நஷ்டத்தை கொடுக்கும் என திரையுலகினர் பேசினார்கள். ஆனால் சமீபத்தில் இந்த படத்தை பார்த்த ஹாட் ஸ்டார் நிறுவனம் படத்தின் சேட்டிலைட் மற்றும் டிஜிட்டல் என இரண்டு உரிமைகளையும் ரூ.50 கோடிக்கு வாங்கியிருக்கிறதாம்.
அதாவது படத்தின் பட்ஜெட்டில் பாதி இதிலேயே வந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
வியாபாரத்திற்காக ஒரு மணி நேரம் படத்தை பார்த்துவிட்டுதான் ஹாட்ஸ்டார் இந்த விலைக்கு வாங்கியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.