வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025
வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025 (15:37 IST)

நடிகை காஜல் அகர்வால் மருத்துவமனையில் அனுமதியா? என்ன நடந்தது?

நடிகை காஜல் அகர்வால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
2010 முதல் 2016 வரை விஜய், அஜித் போன்ற நட்சத்திரங்களுடன் நடித்த காஜல், திருமணம் முடிந்த பின்னர் நடிப்பதை குறைத்து கொண்டார்.
 
இந்நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுக்கும் புகைப்படத்தை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டார். இதனால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
 
திரைத்துறையில் மீண்டும் முன்னணி நாயகியாக நிலைபெறும் நோக்கில், காஜல் அகர்வால் தனது இளமை தோற்றத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் 'டீ-ஏஜிங்' சிகிச்சையை மேற்கொண்டுள்ளதாக தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது ஒரு அழகு சார்ந்த சிகிச்சை என்றாலும் இதனை காஜல் அகர்வால் உறுதி செய்யவில்லை.
 
கார் ரேஸ் சீசன் முடிந்தது! மீண்டும் சினிமாவுக்கு திரும்பும் AK! - கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்!

கார் ரேஸ் சீசன் முடிந்தது! மீண்டும் சினிமாவுக்கு திரும்பும் AK! - கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்!பிரபல நடிகர் அஜித்குமார் தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் மீண்டும் படம் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

யாஷிகா ஆனந்தின் லேட்டஸ்ட் ‘eye candy’ புகைப்படங்கள்… அசத்தல் ஆல்பம்!

யாஷிகா ஆனந்தின் லேட்டஸ்ட் ‘eye candy’ புகைப்படங்கள்… அசத்தல் ஆல்பம்!இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து, ஸோம்பி, கவலை வேண்டாம் என தான் நடித்த பல படங்களில் கவர்ச்சி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் யாஷிகா ஆனந்த். சமீபத்தில் ஒரு விபத்தில் சிக்கி, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் படுகாயமடைந்து ஆறு மாத சிகிச்சைக்குப் பின் குணமாகி மீண்டும் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார்.

க்யூட்னெஸ் ஓவர்லோடட் லுக்கில் இழுக்கும் எஸ்தர் அனிலின் புகைப்படங்கள்!

க்யூட்னெஸ் ஓவர்லோடட் லுக்கில் இழுக்கும் எஸ்தர் அனிலின் புகைப்படங்கள்!கமல்ஹாசன் மற்றும் கவுதமி நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் பாபநாசம். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது என்பது தெரிந்ததே. இந்த படத்தின் கமல்ஹாசனின் இரண்டாவது மகள் ஆக நடித்தவர் எஸ்தர் அனில் . இப்போது வளர்ந்து பெரிய பெண்ணாக ஆகியுள்ள எஸ்தர் தாறுமாறான கிளாமர் புகைப்படங்களை தன்னுடைய சமூகவலைதளப் பக்கத்தில் பதிவு செய்து வருகிறார்.

ட்யூட் படத்தின் மூலம் 35 கோடி ரூபாய் லாபம்… ரிலீஸுக்கு முன்பே அறிவித்த தயாரிப்பாளர்!

ட்யூட் படத்தின் மூலம் 35 கோடி ரூபாய் லாபம்… ரிலீஸுக்கு முன்பே அறிவித்த தயாரிப்பாளர்!கோமாளி படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமான பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்தடுத்து ‘லவ் டுடே’ மற்றும் ‘டிராகன்’ ஆகிய படங்களின் ஹிட் மூலம் முன்னணி நடிகராகியுள்ளார். அடுத்து அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டியூட்’ திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

