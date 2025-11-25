செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025 (07:39 IST)

ஹிப்ஹாப் ஆதி கான்செர்ட் மூலம் 160 கோடி ரூபாய் வருவாயா?... ஆச்சர்யத் தகவல்!

தமிழ் சினிமா உலகில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகி நடிகராக வலம் வருபவர் ஹிப்ஹாப் ஆதி. இவர் நடித்த முதல் படமான ‘மீசைய முறுக்கு’ படத்தை இவரே இயக்கி, நடித்தும் இருந்தார். அதன்பின்னர் பல படங்களில் நடித்தவர் நீண்ட காலம் படம் நடிக்காமல் இருந்து, பின்னர் சமீபத்தில் ‘பிடி சார்’ என்ற அவருடைய படம் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த படத்தைத் தொடர்ந்து அவர் மீண்டும் இயக்கிய படமான ‘கடைசி உலகப்போர்’ கடந்த ஆண்டு வெளியாகி படுதோல்வி படமாக அமைந்தது. அதனால் இந்த படத்தைத் தயாரித்த வகையில் ஆதிக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கும் என சொல்லப்பட்டது.

இதையடுத்து சமீபகாலமாக அவர் இசை கச்சேரிகளில் அதிகளவில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் அவர் நடத்திய கச்சேரிகளின் மூலம் மொத்தமாக சுமார் 160 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாக ஓரு தகவல் பரவி வருகிறது. கடந்த இரண்டாண்டுகளில் உலகம் முழுவதும் அவர் பல இசைக் கச்சேரிகளை நடத்தி வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திரையுலகில் புதிய சாதனை!.. கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெறப்போகும் ஜனநாயகன்!..

திரையுலகில் புதிய சாதனை!.. கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெறப்போகும் ஜனநாயகன்!..தெலுங்கில் பாலையா நடித்து வெற்றி பெற்று வசூலை அள்ளிய பகவந்த் கேசரி படத்தின் தமிழ் ரீமேக்காக விஜயின் ஜனநாயகன் படம் உருவாகியுள்ளது.

ஒருவழியாக இயக்குனரை உறுதி செய்த ரஜினி!.. அட இவரா?!...

ஒருவழியாக இயக்குனரை உறுதி செய்த ரஜினி!.. அட இவரா?!...கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் ரஜினி ஒரு புதிய படத்தில் நடிப்பதாகவும் அந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்கப் போவதாகவும் சில நாட்களுக்கு முன்பு செய்திகள் வெளியாகி சினிமா வட்டாரத்திலும், ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

பிக் பாஸ் தமிழ்: இந்த வார நாமினேஷன் பட்டியலில் சிக்கிய போட்டியாளர்கள் யார் யார்?

பிக் பாஸ் தமிழ்: இந்த வார நாமினேஷன் பட்டியலில் சிக்கிய போட்டியாளர்கள் யார் யார்?பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி 50 நாட்களை கடந்து, எட்டாவது வாரத்தில் நுழைந்துள்ளது. இந்த வாரம் போட்டியில் நீடிக்க தகுதியற்றவர்கள் யார் என்பதை போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்ததன் அடிப்படையில், மொத்தம் 11 பேர் நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

2 தோசை தான் கொடுப்போம், 3 தோசை தான் கொடுப்போம்ன்னு சொல்றாங்க: வியன்னா குற்றச்சாட்டு

2 தோசை தான் கொடுப்போம், 3 தோசை தான் கொடுப்போம்ன்னு சொல்றாங்க: வியன்னா குற்றச்சாட்டுபிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி ஏழாவது வாரத்தை கடந்துள்ள நிலையில், மொத்தம் 20 போட்டியாளர்களில் இதுவரை 9 பேர் வெளியேறி உள்ளனர். நேற்று கெமி வெளியேறிய நிலையில், தற்போது பிக் பாஸ் இல்லத்தில் உணவு பிரச்சனை காரணமாக போட்டியாளர்களுக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

வாணி போஜனின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்…!

வாணி போஜனின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்…!சின்னத்திரை நயன்தாரா என்று சீரியல் ரசிகர்களால் அழைக்கப்பட்டு பெரும் பிரபலமடைந்தவர் நடிகை வாணி போஜன். ஆரம்பத்தில் விமான பணிப் பெண்ணாக இருந்து பின்னர் மாடலிங் திரையில் நுழைந்தார். அதன் மூலம் கிடைத்த வாய்ப்பில் தான் சீரியல் நடிகையானார்.

