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  4. Highest-Grossing Indian Films of All Time: Dangal Rules the Box Office as Dhurandhar 2 and Ramayana Make Big Strides
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (09:06 IST)

இன்றும் வசூலில் முதலிடம் அமீர்கானின் ‘தங்கல்’ தான்.. ராமாயணம் முறியடிக்குமா?

இந்தியப் படங்கள்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (08:51 IST)
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இந்திய திரையுலகில் அதிக வசூல் ஈட்டிய படங்களின் புதிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் அமீர்கானின் 'தங்கல்' திரைப்படம் ரூ. 2,070.30 கோடி வசூலுடன் இன்றும் முதலிடத்தில் தொடர்கிறது. 
 
சமீபத்தில் வெளியான 'துரந்தர் 2'  படம் ரூ. 1,813.39 கோடியுடன் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. எஸ்.எஸ். ராஜமெளலியின் பிரம்மாண்டமான 'பாகுபலி 2' ரூ. 1,788.06 கோடியுடன் மூன்றாவது இடத்திலும், அல்லு அர்ஜுனின் 'புஷ்பா 2' ரூ. 1,742.10 கோடி வசூலுடன் நான்காவது இடத்திலும் உள்ளன.
 
 ரன்பீர் கபூர் மற்றும் யாஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள புராணக் காவியமான 'ராமாயணம்' படம் ரூ. 1,384.50 கோடி வசூலை எட்டி ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்துள்ளதுடன், தற்போதும் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் தங்கல் வசூலை ராமாயணம் முறியடிக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்..
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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