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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (12:43 IST)

கவின் - நயன்தாரா!.. ஹாய் மூவி எப்படி இருக்கு?!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்..

hi movie
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (12:45 IST)
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நடிகர் கவினும் நயன்தாராவும் இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம் ஹாய். இந்த படத்தில் ராதிகா, மறைந்த இயக்குனர் பாக்யராஜ், பிரபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த திரைப்படத்தை லோகேஷ் கனகராஜிடம் உதவியாளராக இருந்த விஷ்ணு எடவன் இயக்கியுள்ளார்.

ஹாய் ஒரு குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக உருவாகியிருக்கிறது. இன்று காலை இந்த திரைப்படம் தமிழகமெங்கும் வெளியாகி பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களையும் பெற்று வருகிறது..

படம் பார்த்த பலரும் படம் நன்றாக இருப்பதாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.. கவினின் கதாபாத்திரமும், ரசகுல்லா மற்றும் குடிகார நெஞ்சு ஆகிய இரண்டு பாடல்களும் நன்றாக இருப்பதாகவும், நயன்தாராவின் நடிப்பு சிறப்பாக இருப்பதாகவும் பலரும் சொல்கிறார்கள்..

மேலும் படத்தின் இடைவேளை காட்சி மற்றும் இரண்டாம் பாதியில் வரும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான காட்சிகள், பாக்கியராஜின் நகைச்சுவை, பிரபு - கவினுக்கு இடையே வரும் காட்சிகள் மற்றும் படத்தின் இறுதிக்காட்சி என எல்லாமே சிறப்பாக இருப்பதாக twitter-ல் ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

சிலரோ கதை, திரைக்கதையை இன்னும் கொஞ்சம் நன்றாக எழுதியிருக்கலாம். சுமாரான முதல் பாதி.. ரசிக்கும்படியான இரண்டாம் பாதி.. நிறைய காட்சிகளை யூகிக்க முடிகிறது. பெரிய எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் போனால் மட்டுமே படத்தை ரசிக்க முடியும் என பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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