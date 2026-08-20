உன் சமாச்சாரம் எல்லாமே பெருசு!.. கவின் - நயன்தாரா நடிப்பில் ஹாய் டிரெய்லர் வீடியோ!...
சின்னத்திரையிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் கவின். துவக்கத்தில் ஹீரோவின் நண்பர்களில் ஒருவராக நடித்த கவின் ஒரு கட்டத்தில் கதையின் நாயகனாக மாறினார். அவர் நடிப்பில் வெளிவந்த லிப்ட், டாடா போன்ற திரைப்படங்கள் அவருக்கு வெற்றிப்படமாக அமைந்தது. அதேநேரம் பெரிதும் பில்டப் செய்யப்பட்ட ஸ்டார் திரைப்படம் தோல்வியடைந்தது.
இந்நிலையில், நயன்தாராவுடன் இணைந்து கவின் நடித்திருக்கும் திரைப்படம்தான் ஹாய். இந்த படத்தை விஷ்ணு எடவன் என்பவர் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் கவின், நயனுடன் இணைந்து ராதிகா, பாக்கியராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர். இப்போது இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோ வெளியாகியிருக்கிறது.
டிரெய்லரை பார்க்கும்போது படம் மிகவும் ஜாலியாக இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது. ஹாய் திரைப்படம் வருகிற 28ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தை நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
டிரெய்லரை பார்க்கும்போது படம் மிகவும் ஜாலியாக இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது. ஹாய் திரைப்படம் வருகிற 28ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தை நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.