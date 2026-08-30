10 கோடி கூட வரலயே!.. நயன்தாரா போட்ட காசு திரும்பி வருமா?!...
லோகேஷ் கனகராஜிடம் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்த விஷ்ணு எடவன் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ஹாய். இந்த படத்தில் கவின், நயன்தாரா இருவரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறார்கள். மேலும் ராதிகா, பிரபு, பாக்யராஜ் என பலரும் நடித்து ஒரு குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக ஹாய் திரைப்படம் உருவாகியிருக்கிறது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த திரைப்படம் வெளியானது..
நடிகர் கவினுக்கு கடந்த சில படங்கள் கை கொடுக்காத நிலையில் ஹாய் படம் தனக்கு ஒரு வெற்றிப் படமாக அமையும் என அவர் நம்புகிறார். இந்நிலையில்தான் வெள்ளிக்கிழமை வெளியான இந்த திரைப்படம் முதல் நாளில் 1.15 கோடி வசூல் செய்த நிலையில் இரண்டாம் நாளான நேற்று 2.15 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..
முதல் நாளை விட இரண்டாம் நாளில் இந்த படத்திற்கு வசூல் அதிகரித்திருக்கிறது. மொத்தத்தில் உலகம் முழுவதும் இந்த திரைப்படம் இரண்டு நாட்களில் 3.40 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது . இந்த படத்தை நயன்தாரா தயாரிக்கிறார் முதல் இரண்டு நாட்களில் இந்த படம் 10 கோடி கூட வசூல் செய்யாத நிலையில் படம் நயன்தாராவுக்கு லாபமாக அமையுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
முதல் நாளை விட இரண்டாம் நாளில் இந்த படத்திற்கு வசூல் அதிகரித்திருக்கிறது. மொத்தத்தில் உலகம் முழுவதும் இந்த திரைப்படம் இரண்டு நாட்களில் 3.40 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது . இந்த படத்தை நயன்தாரா தயாரிக்கிறார் முதல் இரண்டு நாட்களில் இந்த படம் 10 கோடி கூட வசூல் செய்யாத நிலையில் படம் நயன்தாராவுக்கு லாபமாக அமையுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.