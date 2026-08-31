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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (07:45 IST)

கவினுக்கு ஹிட்டா?.. ஃபிளாப்பா?.. ஹாய் திரைப்படத்தின் 3 நாட்கள் வசூல் அப்டேட்!...

hi movie
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (07:47 IST)
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கவினுக்கு ஸ்டார், பிளடி பெக்கர், கிஸ் போன்ற திரைப்படங்கள் வெற்றி படங்களாக அமையாத நிலையில் லோகேஷ் கனகராஜிடம் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்த விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் அவர் நடித்த திரைப்படம்தான் ஹாய். இந்த படத்தை தயாரித்ததோடு இந்த படத்தின் கதாநாயகியாகவும் நயன்தாரா நடித்திருக்கிறார்..

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நயன்தாரா நடித்திருப்பதால் இந்த படத்தின் மீது கவனம் வந்தது. வழக்கமாக தான் நடிக்கும் படங்களின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளாத நயன்தாரா இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் என்பதால் புரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார். ஊடகங்களுக்கு கவினுடன் இணைந்து பேட்டியும் கொடுத்தார்..

ராதிகா, பாக்யராஜ், பிரபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து ஒரு குடும்பப் பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக ஹாய் படத்தை இயக்குனர் உருவாக்கியிருந்தார். இந்த படத்தின் முதல் பாதி நன்றாக இருப்பதாகவும் இரண்டாம் பாதியில் நிறைய தொய்வு இருந்ததாகவும் விமர்சனங்கள் வந்தன..

ஆனாலும் படத்திற்கு பெரும்பாலானவர்கள் பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களை கொடுத்ததால் படம் ஓரளவுக்கு வசூலை பெற்று வருகிறது. படம் வெளியாகி மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த படம் இந்தியாவில் 6 கோடி வரை வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் நயன்தாராவின் சம்பளமே 10 கோடி என வைத்து பார்க்கும் போது இது குறைவான வசூல்தான். ஹாய் திரைப்படம் கவினுக்கு ஒரு வெற்றிப் படமாக அமையுமா? இல்லையா? என்பது இந்த வார இறுதிக்குள் தெரிந்துவிடும்..
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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