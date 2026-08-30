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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (10:28 IST)

பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ வந்தும் இப்படியா?.. ஒன்ஸ் மோர் படத்தின் வசூல் இவ்ளோதானா!..

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Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (10:30 IST)
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லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய கைதி, மாஸ்டர் ஆகிய படங்களில் வில்லனாக நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் அர்ஜுன் தாஸ். ஒரு கட்டத்தில் படங்களில் கதாநாயகனாக நடிக்க துவங்கினார். அப்படி அவர் ஹீரோவாக நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம்தான் ஒன்ஸ்மோர்.

இந்த படத்தை விக்னேஷ் ஸ்ரீகாந்த் என்பவர் இயக்கியிருக்கிறார்.. இந்த படத்தில் அர்ஜுன் தாசுக்கு ஜோடியாக அதிதி சங்கர் நடித்திருக்கிறார்.. ஒரு நல்ல ஒரு பீல் குட் காதல் திரைப்படமாக ஒன்ஸ்மோர் உருவாகி இருப்பதாக இந்த படத்திற்கு பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் வந்தன..

ஆனால் இந்த படம் எதிர்பார்த்த வசூலை பெறவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. முதல் நாளில் 27 லட்சம் வசூல் செய்ததாகவும், இரண்டாம் நாளான நேற்று இப்படம் 44 லட்சம் வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதாவது இரண்டு நாட்களில் ஒன்ஸ்மோர் திரைப்படம் 71 லட்சம் வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதேநேரம் இதே படத்தோடு வெளியான ஹாய் திரைப்படம் இரண்டு நாட்களில் நான்கு கோடி வரை வசூல் செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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