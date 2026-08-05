  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. heart beat 3 promo video review
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (13:23 IST)

ஹார்ட் பீட் 3-ல் புதிய திருப்பம்.. இந்த வார புரோமோவில் களமிறங்கிய காயத்ரி!

ஹார்ட் பீட் 3
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (13:26 IST)
google-news
மருத்துவமனை பின்னணியில் உருவாகி ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற வெப் தொடராக  ஹார்ட் பீட்  திகழ்கிறது. ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியான இந்த தொடர், உணர்வுப்பூர்வமான கதைக்களம், காதல், நட்பு மற்றும் மருத்துவர்களின் வாழ்க்கையை யதார்த்தமாக சித்தரித்த விதத்தால் இளைஞர்கள் மத்தியில் தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியது.
 
2024-ஆம் ஆண்டு வெளியான முதல் சீசன் எதிர்பாராத அளவுக்கு வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து, 2025-ஆம் ஆண்டு 'ஹார்ட் பீட் சீசன் 2' வெளியிடப்பட்டது. முதல் சீசனை விட இரண்டாவது சீசனுக்கு ரசிகர்களிடமிருந்து இன்னும் அதிக வரவேற்பு கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகள், திரைக்கதை மற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன.
 
இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, 'ஹார்ட் பீட் சீசன் 3' கடந்த ஜூலை 30-ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியானது. முதல் வாரத்தில் வெளியான எபிசோடுகள், ரீனா, விஜய், ரதி மற்றும் அர்ஜுன் ஆகியோரின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட புதிய மாற்றங்கள் மற்றும் உறவுகளில் உருவான சிக்கல்களை மையமாகக் கொண்டு நகர்ந்தன. இதனால் அடுத்த எபிசோடுகளில் என்ன நடக்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.
 
இந்த நிலையில், தொடரின் இரண்டாவது வார எபிசோடுகளுக்கான புதிய புரோமோ இன்று வெளியாகியுள்ளது. அந்த புரோமோவில் நடிகை காயத்ரி புதிய கதாபாத்திரமாக அறிமுகமாகியுள்ளார். அவரது வருகை கதையில் மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என புரோமோவில் தெரிகிறது.
 
காயத்ரியின் கதாபாத்திரம் ரீனா, விஜய், ரதி மற்றும் அர்ஜுனின் வாழ்க்கையில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப் போகிறது? புதிய உறவுகள் உருவாகுமா அல்லது பழைய உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படுமா? என்ற கேள்விகளை எழுப்பும் வகையில் புரோமோ அமைந்துள்ளது.

 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
13 நாட்களில் ஜன நாயகன் வசூல் எவ்வளவு?

ஹார்ட் பீட் 3-ல் புதிய திருப்பம்.. இந்த வார புரோமோவில் களமிறங்கிய காயத்ரி!

ஹார்ட் பீட் 3-ல் புதிய திருப்பம்.. இந்த வார புரோமோவில் களமிறங்கிய காயத்ரி!மருத்துவமனை பின்னணியில் உருவாகி ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற வெப் தொடராக ஹார்ட் பீட் திகழ்கிறது. ஜியோ

13 நாட்களில் ஜன நாயகன் வசூல் எவ்வளவு?

13 நாட்களில் ஜன நாயகன் வசூல் எவ்வளவு?தமிழ் சினிமாவில் சூப்பர் ஸ்டார் விஜய், தனது திரையுலக பயணத்தில் ஏராளமான வெற்றிப் படங்களை வழங்கியுள்ளார். பூவே உனக்காக, காதலுக்கு

6 நாட்களில் ரூ.9500 கோடி வசூல்!.. பாக்ஸ் ஆபிஸில் கலக்கும் ஸ்பைடர் மேன்!..

6 நாட்களில் ரூ.9500 கோடி வசூல்!.. பாக்ஸ் ஆபிஸில் கலக்கும் ஸ்பைடர் மேன்!..ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் அதிகளவில் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

லோகேஷுடன் ‘ரோலக்ஸ்’ படம் எப்போது?!.. சூர்யா கொடுத்த சூப்பர் அப்டேட்!..

லோகேஷுடன் ‘ரோலக்ஸ்’ படம் எப்போது?!.. சூர்யா கொடுத்த சூப்பர் அப்டேட்!..லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வெளியான திரைப்படம் விக்ரம். பல வருடங்களுக்கு முன்பு கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் கமல் நடித்து வெளியான விக்ரம் படத்தின் தொடர்ச்சியாக இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்தார்.

ஓடிடிக்கு வரும் இதயம் முரளி ..

ஓடிடிக்கு வரும் இதயம் முரளி ..அதர்வா, ப்ரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோஹர் நடித்து வெளிவந்த படம் இதயம் முரளி. டான் பிச்சர்ஸ் சார்பில் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் தயாரித்து இயக்கியுள்ள