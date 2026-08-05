ஹார்ட் பீட் 3-ல் புதிய திருப்பம்.. இந்த வார புரோமோவில் களமிறங்கிய காயத்ரி!
மருத்துவமனை பின்னணியில் உருவாகி ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற வெப் தொடராக ஹார்ட் பீட் திகழ்கிறது. ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியான இந்த தொடர், உணர்வுப்பூர்வமான கதைக்களம், காதல், நட்பு மற்றும் மருத்துவர்களின் வாழ்க்கையை யதார்த்தமாக சித்தரித்த விதத்தால் இளைஞர்கள் மத்தியில் தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியது.
2024-ஆம் ஆண்டு வெளியான முதல் சீசன் எதிர்பாராத அளவுக்கு வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து, 2025-ஆம் ஆண்டு 'ஹார்ட் பீட் சீசன் 2' வெளியிடப்பட்டது. முதல் சீசனை விட இரண்டாவது சீசனுக்கு ரசிகர்களிடமிருந்து இன்னும் அதிக வரவேற்பு கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகள், திரைக்கதை மற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன.
இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, 'ஹார்ட் பீட் சீசன் 3' கடந்த ஜூலை 30-ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியானது. முதல் வாரத்தில் வெளியான எபிசோடுகள், ரீனா, விஜய், ரதி மற்றும் அர்ஜுன் ஆகியோரின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட புதிய மாற்றங்கள் மற்றும் உறவுகளில் உருவான சிக்கல்களை மையமாகக் கொண்டு நகர்ந்தன. இதனால் அடுத்த எபிசோடுகளில் என்ன நடக்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், தொடரின் இரண்டாவது வார எபிசோடுகளுக்கான புதிய புரோமோ இன்று வெளியாகியுள்ளது. அந்த புரோமோவில் நடிகை காயத்ரி புதிய கதாபாத்திரமாக அறிமுகமாகியுள்ளார். அவரது வருகை கதையில் மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என புரோமோவில் தெரிகிறது.
காயத்ரியின் கதாபாத்திரம் ரீனா, விஜய், ரதி மற்றும் அர்ஜுனின் வாழ்க்கையில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப் போகிறது? புதிய உறவுகள் உருவாகுமா அல்லது பழைய உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படுமா? என்ற கேள்விகளை எழுப்பும் வகையில் புரோமோ அமைந்துள்ளது.