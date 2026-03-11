புதன், 11 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 11 மார்ச் 2026 (18:31 IST)

சமந்தாவுக்கு அப்புறம் ஹன்சிகா மட்டும்தான்!.. விவாகரத்தில் சம்பவம் பண்ணிட்டாரே!...

samantha
தமிழில் பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் ஹன்சிகா மோத்வானி. தனுஷ், சிம்பு, விஷால், சிவகார்த்திகேயன், ஆர்யா உள்ளிட்ட பல இளம் நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். சிம்புவுடன் இவருக்கு காதல் ஏற்பட்டு அதன்பின் பிரேக்கப் ஆனது. ஒருகட்டத்தில் பல படங்களிலும் நடித்து கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக மாறினார்.

மும்பையை சேர்ந்த ஹன்சிகா சோஹோல் கதுரியா என்பவரை 2022ம் வருடம் திருமணம் செய்து கொண்டார். சோஹோல் ஏற்கனவே திருமணமாகி விவகாரத்தானவர். ஆனாலும் இருவருக்கும் திருமணம் நடந்தது. ஆனால், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த சில வருடங்களாகவே இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர்.

அதோடு, இருவரும் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்தனர். இது தொடர்பான வழக்கு மும்பை குடும்ப நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த நிலையில், இன்று ஹன்சிகாவுக்கு விவாகரத்து வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இதில் ஆச்சர்யமான விஷயத்தில் ஹன்சிகா கணவரிடம் எந்த ஜீவனாம்சமும் கேட்கவில்லை. ஏற்கனவே நாக சைதான்யாவிடமிருந்து விவகாரத்து பெற்ற நடிகை சமந்தாவும் எந்த ஜீவனாம்சமும் பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

என் அம்மா பேருதான் இனிஷியல்!. அப்பா வேண்டாம்!.. ஜேசன் சஞ்சய் போடும் கையெழுத்து!..

என் அம்மா பேருதான் இனிஷியல்!. அப்பா வேண்டாம்!.. ஜேசன் சஞ்சய் போடும் கையெழுத்து!..தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் விஜய். தற்போது அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார்..

ஆம்பளதான் எல்லாமா?. பொம்பள மேல தப்பே இல்லையா?!. பொங்கிய ரவி மோகன்!...

ஆம்பளதான் எல்லாமா?. பொம்பள மேல தப்பே இல்லையா?!. பொங்கிய ரவி மோகன்!...திரைத்துறை மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் பிரபலமாக இருப்பவர்கள் பலரும் விவாகரத்து செய்து கொள்வது என்பது தற்போது சாதாரண ஒன்றாக மாறிவிட்டது..

உன் பொண்டாட்டி சீதாவை வச்சி நீ ஒழுங்கா குடும்பம் நடத்துனியா? பார்த்திபனை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!

உன் பொண்டாட்டி சீதாவை வச்சி நீ ஒழுங்கா குடும்பம் நடத்துனியா? பார்த்திபனை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!விஜய் மற்றும் த்ரிஷா குறித்து சமூக வலைதளங்களில் நடிகர் பார்த்திபன் தெரிவித்து வரும் சில கருத்துக்கள் தற்போது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளன. திரைத்துறையில் தனது வித்தியாசமான சிந்தனைகளால் 'புதிய பாதை' வகுத்தவர் என்று பெயரெடுத்தாலும், சமீபகாலமாக அவர் பதிவிடும் கருத்துக்கள் பலரது விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றன. குறிப்பாக, விஜய், த்ரிஷா குறித்து அவர் மறைமுகமாக தாக்கி பேசுவது ரசிகர்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூள்கிளப்பும் தாய்கிழவி: 12 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?

தூள்கிளப்பும் தாய்கிழவி: 12 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?நடிகை ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் தாய்கிழவி. சிவகாத்திகேயன் தயாரிப்பில் வெளியான இப்படத்தை முருகேசன் சிவகுமார்

துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தார் அஜித்.. நண்பர் விஜய்யை நேரில் பார்ப்பாரா?

துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தார் அஜித்.. நண்பர் விஜய்யை நேரில் பார்ப்பாரா?நடிகர் அஜித்குமார் தனது கார் பந்தய பயிற்சிகளை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டு இன்று துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com