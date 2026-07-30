விஜய்க்கும் அஜித்துக்கும் இதுதான் வித்தியாசம்!.. ஓப்பனாக சொன்ன ஹெச்.வினோத்!..
அஜித்தை வைத்து நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கியவர் ஹெச்.வினோத். அதேபோல் விஜயின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் படத்தையும் வினோத் இயக்கியிருக்கிறார்.
சமீபத்தில் அவர் அளித்த பேட்டியில் ‘நீங்கள் அஜித், விஜய் இருவரை வைத்தும் படம் இயக்கியுள்ளீர்கள். இரண்டு பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?’ என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதில் சொன்ன வினோத் ‘இரண்டு பேரும் அவர்கள் முடிவில் தெளிவாக இருப்பார்கள்.. ஆனால் பிராசஸ் வித்தியாசமானது.. விஜய் சாரை பொருத்தவரை அவருக்கு கதை பிடிக்க வேண்டும்..
அது ஒரு நல்ல கதையாக இருந்தால் மட்டும் போதாது.. அந்த கதைக்கு, கதாபாத்திரத்திற்கு அவர் பொருத்தமாக இருப்பாரா? அவரால் அதற்கு நியாயம் சேர்க்க முடியுமா? என்று யோசிப்பார்.. அப்படி இல்லை என்றால் அது நல்ல கதையாகவே இருந்தாலும் ‘இது எனக்கு செட் ஆகாது’ என சொல்லிவிடுவார். சமீபத்தில் அப்படி வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்த ஒரு படத்தை(கருப்பு) ‘இது சூப்பரா இருக்கு.. இது என்னால பண்ண முடியாது.. எனக்கு செட்டாகாது’ என்று கூறியிருந்தார்...
ஆனால் அஜித் சார் வேறு மாதிரி யோசிப்பார்.. நல்ல டீம் அமைந்தால் நல்ல கண்டன்ட் வரும் என அவர் நினைப்பார்.. நன்றாக தெளிவாக யோசிக்க கூடிய ஒரு இயக்குனர் மற்றும் ஒழுக்கமான டீம் இருந்தால் போதும் என்று அவர் நினைப்பார்’ என கூறியிருக்கிறார்.
அது ஒரு நல்ல கதையாக இருந்தால் மட்டும் போதாது.. அந்த கதைக்கு, கதாபாத்திரத்திற்கு அவர் பொருத்தமாக இருப்பாரா? அவரால் அதற்கு நியாயம் சேர்க்க முடியுமா? என்று யோசிப்பார்.. அப்படி இல்லை என்றால் அது நல்ல கதையாகவே இருந்தாலும் ‘இது எனக்கு செட் ஆகாது’ என சொல்லிவிடுவார். சமீபத்தில் அப்படி வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்த ஒரு படத்தை(கருப்பு) ‘இது சூப்பரா இருக்கு.. இது என்னால பண்ண முடியாது.. எனக்கு செட்டாகாது’ என்று கூறியிருந்தார்...
ஆனால் அஜித் சார் வேறு மாதிரி யோசிப்பார்.. நல்ல டீம் அமைந்தால் நல்ல கண்டன்ட் வரும் என அவர் நினைப்பார்.. நன்றாக தெளிவாக யோசிக்க கூடிய ஒரு இயக்குனர் மற்றும் ஒழுக்கமான டீம் இருந்தால் போதும் என்று அவர் நினைப்பார்’ என கூறியிருக்கிறார்.