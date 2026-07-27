சந்தையில் தூங்கியவர் இன்று முதல்வர் படத்தின் டைரக்டர்!.. ஹெச்.வினோத்தின் பிளாஷ்பேக்..
இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் அடிப்படைகளில் ஒரு பத்திரிகையாளர். அதன்பின் பார்த்திபனிடம் உதவி இயக்குனராக சேர்ந்து திரைப்பட இயக்குனராக மாறினார். இவர் இயக்கிய முதல் படமான சதுரங்க வேட்டை ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றதோடு வெற்றியும் பெற்றது. அதன்பின் இவர் இயக்கிய தீரன் அதிகாரம் ஒன்று அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
அடுத்து அஜித்தை வைத்து நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய படங்களை இயக்கினார். தற்போது தமிழக முதல்வர் விஜயின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் படத்தை இயக்கியதும் இவர்தான். இந்த படம் கடந்த 2ஆம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று தியேட்டர்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது..
ஹெச்.வினோத் பணக்கார குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர் இல்லை.. மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர். இந்நிலையில், வினோத்தின் நெருங்கிய நண்பரும், இயக்குனருமான இரா சரவணன் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘கொசுக்கடி இல்லாமல் தூங்குவதற்கு ஒரு வாடகை வீடு கிடைத்தால் போதும் என வாழ்ந்தவர்தான் வினோத்.. வாழ்க்கையில் அவர் படாத கஷ்டமே இல்லை..
பார்க்காத வேலையில்லை.. கோயம்பேடு சந்தையில் பல நாட்கள் தூக்கம் இல்லாமல் கிடந்தவர் இன்றைக்கு முதலமைச்சரின் படத்தை இயக்கும் அளவுக்கு உச்சத்திற்கு சென்றுள்ளார்.. வினோத்தின் வெற்றி கிராமத்திலிருந்து கிளம்பி வரும் ஒவ்வொரு இளைஞனுக்குமான வெற்றி’ என கூறியிருக்கிறார்..
அடுத்து அஜித்தை வைத்து நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய படங்களை இயக்கினார். தற்போது தமிழக முதல்வர் விஜயின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் படத்தை இயக்கியதும் இவர்தான். இந்த படம் கடந்த 2ஆம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று தியேட்டர்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது..
ஹெச்.வினோத் பணக்கார குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர் இல்லை.. மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர். இந்நிலையில், வினோத்தின் நெருங்கிய நண்பரும், இயக்குனருமான இரா சரவணன் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘கொசுக்கடி இல்லாமல் தூங்குவதற்கு ஒரு வாடகை வீடு கிடைத்தால் போதும் என வாழ்ந்தவர்தான் வினோத்.. வாழ்க்கையில் அவர் படாத கஷ்டமே இல்லை..