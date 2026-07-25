ஜெயிலர் படத்துக்கு U/A!. ஜனநாயகனுக்கு A சர்ட்டிபிகேட்!. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...
விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஒரு வழியாக கடந்த வியாழக்கிழமை உலகமெங்கும் வெளியானது. இந்த படம் ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் படத்தில் இடம்பெற்ற சில அரசியல் வசனங்கள் மற்றும் காட்சிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தணிக்கை வாரியம் படத்தை மீண்டும் மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும் என கூறியது. இதன் காரணமாக ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது.
அதன்பின், படம் மீண்டும் மறு தணிக்கை செய்யப்பட்டது. அதிக வன்முறை காரணமாக படத்திற்கு A சான்றிதழ் கொடுத்து படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழையும் தணிக்கை வாரியம். கொடுத்துவிட்டது. இதன் காரணமாகவே கடந்த வியாழக்கிழமை படம் வெளியானது. படத்துக்கு A சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால் மல்டிபிளக்ஸ் தியேட்டர்களில் 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களை தியேட்டர் நிர்வாகம் அனுமதிக்கவில்லை. இது படத்தின் வசூலையும் கொஞ்சம் பாதித்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த ஜனநாயகன் பட இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் ‘தலையை வெட்டுவதுதான் உச்சகட்ட வன்முறை. ஜெயிலர் படத்தில் தலையை வெட்டும் காட்சி இருக்கிறது அதேபோல், தெலுங்கு படமான டக்கு மகாராஜாவில் அது போன்ற ஒரு காட்சி இருக்கிறது.. அந்த இரண்டு படங்களுக்கும் U/A சான்றிதழ் கொடுத்திருந்தார்கள்.
அந்த நம்பிக்கையில்தான் நான் தலையை வெட்டும் காட்சியை ஜனநாயகன் படத்தில் வைத்தேன். அது வேண்டாம் என்று சொல்லியிருந்தால் நீக்கியிருப்போம்’ என்று கூறினார். அவரிடம் கேள்வி கேட்ட நெறியாளர் ‘இதற்கு பின்னணியில் அரசியல் காரணம் இருப்பதாக நினைக்கிறீர்களா?’ என்று கேட்டதற்கு ‘எனக்கு தெரியவில்லை.. ஜனநாயகன் படத்தை பொறுத்தவரை பதில் கிடைக்காத கேள்விகள் நிறைய இருக்கிறது’ என கூறினார்.
அதன்பின், படம் மீண்டும் மறு தணிக்கை செய்யப்பட்டது. அதிக வன்முறை காரணமாக படத்திற்கு A சான்றிதழ் கொடுத்து படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழையும் தணிக்கை வாரியம். கொடுத்துவிட்டது. இதன் காரணமாகவே கடந்த வியாழக்கிழமை படம் வெளியானது. படத்துக்கு A சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால் மல்டிபிளக்ஸ் தியேட்டர்களில் 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களை தியேட்டர் நிர்வாகம் அனுமதிக்கவில்லை. இது படத்தின் வசூலையும் கொஞ்சம் பாதித்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த ஜனநாயகன் பட இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் ‘தலையை வெட்டுவதுதான் உச்சகட்ட வன்முறை. ஜெயிலர் படத்தில் தலையை வெட்டும் காட்சி இருக்கிறது அதேபோல், தெலுங்கு படமான டக்கு மகாராஜாவில் அது போன்ற ஒரு காட்சி இருக்கிறது.. அந்த இரண்டு படங்களுக்கும் U/A சான்றிதழ் கொடுத்திருந்தார்கள்.