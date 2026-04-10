வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026 (11:00 IST)

ஜனநாயகன் லீக்!.. ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவு!.. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன். பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ம் தேதி இந்த படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டனர். ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகவில்லை. இதனால் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். ஆனால் ஒரு மாதமாகியும் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கவில்லை. எனவே வழக்கை வாபஸ் பெற்றதோடு மறுதணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார்..

ஆனால், படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் இருப்பதால் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தணிக்கை அதிகாரிகள் சொன்னதாக செய்திகள் வெளியானது. எனவே தேர்தலுக்குப் பின்னரே இந்த படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இந்நிலையில்தான், ஜனநாயகன் படத்தின் சில காட்சிகள் இணையத்தில் லீக் ஆகியிருக்கிறது.. டிவிட்டர் உள்ளிட்ட சில சமூக ஊடகங்களில் அந்த காட்சிகளை பலரும் பரப்பி வருகிறார்கள். இதைத்தொடர்ந்து இப்படத்தின் இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் தனது சமூகவலைத்தள பக்கத்தில் ‘ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவு.. ரிலீஸுக்கு முன்பு ஒரு படம் வெளியாவது பெரிய வலி.. அந்த காட்சிகளை பகிராமல் ஆதரவு கொடுங்கள்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

‘ஜனநாயகன்’ முழு படமும் HD பதிப்பில் திருட்டு இணையதளங்களில்.. அதிர்ச்சியில் தயாரிப்பாளர்..!

திரையுலகில் இருந்து விலகி முழுநேர அரசியலில் களமிறங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் கடைசித் திரைப்படமான 'ஜன நாயகன்', தணிக்கை வாரிய சிக்கல்களால் தியேட்டர்களில் வெளியாக தாமதமாகி வரும் நிலையில், இணையதளங்களில் அந்த படம் திருட்டுத்தனமாக கசிந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என்னுடைய ஒரே கேர்ள் பிரண்ட் தமன்னா தான்.. நடிகை மிருணாள் தாக்கூர்

திரைத்துறையில் நிலவும் ஆரோக்கியமான பெண் நட்புகள் குறித்து நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் சமீபத்தில் பகிர்ந்துள்ள கருத்துக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

சூர்யாவும் வேணாம்.. SK-வும் வேணாம்!.. அந்த நடிகரை தேடிப்போன டூரிஸ்ட் பேமிலி இயக்குனர்..

கடந்த சில வருடங்களாகவே அறிமுக நடிகர்கள் மற்றும் அறிமுக இயக்குனர்கள் இயக்கத்தில் வெளியாகும் சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் கூட நல்ல கதை அம்சத்தோடு வெளிவந்தால் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று நல்ல வசூலையும் பெறுகிறது .

ராக்கா அப்டினா என்ன?.. ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் மிரட்டும் அட்லி - அல்லு அர்ஜுன்!...

ராஜா ராணி திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் அட்லி. விஜயை வைத்து தெறி, மெர்சல், பிகில் ஆகிய மூன்று படங்களையும் இயக்கினார்.

ஜனநாயகன் பற்றிய கேள்வி!.. ரஜினி கொடுத்த பதில்!.. தலைவர் வேறலெவல்!...

விஜய் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தில் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்

