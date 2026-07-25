  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. h vinoth explain why valimai movie got negative reviews
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (15:46 IST)

வலிமை ஏன் மிஸ் ஆச்சி?!.. மனம் திறக்கும் ஹெச்.வினோத்!..

vinoth valimai
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (15:58 IST)
google-news
அஜித் நடித்த படத்திலேயே அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய திரைப்படம் வலிமை படம்தான். இந்த படம் உருவானது முதல் படம் முடிந்தது வரை எந்த அப்டேட்டையும் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் வெளியிடவில்லை. ஒரு ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை கூட படக்குழு வெளியிடவில்லை. இது அஜித் ரசிகர்களை கோபப்படுத்தியது.

எனவே சமூகவலைத்தளங்களில் மட்டுமில்லாமல் பல இடங்களிலும் அவர்கள் வலிமை அப்டேட் கேட்டார்கள். வானதி சீனிவாசன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோரிடம் கூட அஜித்தின் ரசிகர்கள் வலிமை அப்டேட் கேட்டார்கள். அதேபோல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்திலும் வலிமை அப்டேட் கேட்டு போர்ட்டை காட்டினார்கள்/

வலிமை படம் உருவாகிக் கொண்டிருந்தபோது கொரோனா லாக்டவுன் வந்துவிட்டது. எனவே திட்டமிட்டபடி படத்தை எடுக்க முடியாமல் கதையில் சில மாற்றங்களை செய்தார் ஹெச்.வினோத். ஒருவழியாக 2022 பிப்ரவரி மாதம் வெளியான வலிமை திரைப்படம் பெரிய வெற்றியை பெறவில்லை..

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் கருத்து தெரிவித்த ஹெச்.வினோத் ‘என் படங்களில் அதிகமான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட படம் வலிமைதான். அதற்கு முன் வெளியான விஸ்வாசம் திரைப்படம் அஜித்துக்கு மிகப் பெரிய வெற்றியாக அமைந்தது.. எனவே ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு மாறியிருந்தது. ஆனால் ஆக்சன், சமூக கருத்து, குடும்ப சென்டிமென்ட் அனைத்தையும் ஒரே படத்தில் கொடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து அது பலனை தரவில்லை. அதேநேரம் அதன்பின் வெளியான துணிவு திரைப்படத்தில் இந்த தவறுகளை பெரும்பாலும் நாங்கள் சரி செய்து விட்டோம்’ என கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஜெயிலர் படத்துக்கு U/A!. ஜனநாயகனுக்கு A சர்ட்டிபிகேட்!. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...

மாறு வேஷத்தில் தனுஷ் படம் பார்க்கப்போன விஜய்!.. படம் பாத்துட்டு செஞ்ச சம்பவம்!...

மாறு வேஷத்தில் தனுஷ் படம் பார்க்கப்போன விஜய்!.. படம் பாத்துட்டு செஞ்ச சம்பவம்!...தனுஷ் ஹீரோவாக நடித்து 2002ம் வருடம் வெளியான திரைப்படம் திருச்சிற்றம்பலம். மித்ரன் ஜவகர் இந்த படத்தை இயக்கியிருந்தார்.

வலிமை ஏன் மிஸ் ஆச்சி?!.. மனம் திறக்கும் ஹெச்.வினோத்!..

வலிமை ஏன் மிஸ் ஆச்சி?!.. மனம் திறக்கும் ஹெச்.வினோத்!..அஜித் நடித்த படத்திலேயே அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய திரைப்படம் வலிமை படம்தான்.

ஜெயிலர் படத்துக்கு U/A!. ஜனநாயகனுக்கு A சர்ட்டிபிகேட்!. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...

ஜெயிலர் படத்துக்கு U/A!. ஜனநாயகனுக்கு A சர்ட்டிபிகேட்!. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஒரு வழியாக கடந்த வியாழக்கிழமை உலகமெங்கும் வெளியானது.

1000 கோடி சொத்து இருக்கும்.. ஆனா மக்கள் கருணை காட்டுவாங்க!.. ஹெச்.வினோத் ஓப்பன்

1000 கோடி சொத்து இருக்கும்.. ஆனா மக்கள் கருணை காட்டுவாங்க!.. ஹெச்.வினோத் ஓப்பன்திரைத்துறையிலிருந்து இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய்.

2வது நாளிலேயே 100 கோடி வசூலை தாண்டிய ஜனநாயகன்!.. விஜய்னா மாஸ்தான்!..

2வது நாளிலேயே 100 கோடி வசூலை தாண்டிய ஜனநாயகன்!.. விஜய்னா மாஸ்தான்!..தளபதி என கொண்டாடப்படும் முதல்வர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன்.