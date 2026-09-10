இம்மார்ட்டல் ஹிட்!.. ஜிவி பிரகாஷுக்கு RX100 பைக்கை பரிசாக கொடுத்த தயாரிப்பாளர்!...
ஏ.கே ஃபிலிம் ஃபேக்டரி சார்பில் அருண்குமார் தனசேகரன் தயாரிப்பில், ஜிவி பிரகாஷ், கயாது லோஹர் நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் இம்மார்ட்டல். அறிமுக இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். ஒரு ஃபேண்டஸி திரில்லர் திரைப்படமாக இம்மார்டல் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
இப்படம் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் மத்தியில் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்று வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில், இம்மார்ட்டல் படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் படக்குழுவினர், திரையுலக பிரபலங்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்துகொண்ட வெற்றி விழா இன்று நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில் நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ், தயாரிப்பாளர் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனர். விநியோகஸ்தர் சக்திவேலனுக்கு தயாரிப்பாளர் அருண்குமார் தனசேகரன் வாட்ச் ஒன்றை பரிசளித்தார். அதேபோல், ஜிவி பிரகாஷுக்கு RX100 பைக் ஒன்றையும் அவர் பரிசளித்தார்.
இந்த விழாவில் நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ், தயாரிப்பாளர் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனர். விநியோகஸ்தர் சக்திவேலனுக்கு தயாரிப்பாளர் அருண்குமார் தனசேகரன் வாட்ச் ஒன்றை பரிசளித்தார். அதேபோல், ஜிவி பிரகாஷுக்கு RX100 பைக் ஒன்றையும் அவர் பரிசளித்தார்.