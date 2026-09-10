  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. gv praksh gifted bike on immortal movie success meet
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (19:29 IST)

இம்மார்ட்டல் ஹிட்!.. ஜிவி பிரகாஷுக்கு RX100 பைக்கை பரிசாக கொடுத்த தயாரிப்பாளர்!...

immortal
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (19:31 IST)
google-news
ஏ.கே ஃபிலிம் ஃபேக்டரி சார்பில் அருண்குமார் தனசேகரன் தயாரிப்பில், ஜிவி பிரகாஷ், கயாது லோஹர் நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் இம்மார்ட்டல். அறிமுக இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். ஒரு ஃபேண்டஸி திரில்லர் திரைப்படமாக இம்மார்டல் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.

இப்படம் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் மத்தியில் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்று வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில், இம்மார்ட்டல் படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் படக்குழுவினர், திரையுலக பிரபலங்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்துகொண்ட வெற்றி விழா இன்று நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ், தயாரிப்பாளர் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனர்.  விநியோகஸ்தர் சக்திவேலனுக்கு தயாரிப்பாளர் அருண்குமார் தனசேகரன் வாட்ச் ஒன்றை பரிசளித்தார். அதேபோல், ஜிவி பிரகாஷுக்கு RX100 பைக் ஒன்றையும் அவர் பரிசளித்தார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
செப்டம்பர் 11ம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்களின் லிஸ்ட்!...

இம்மார்ட்டல் ஹிட்!.. ஜிவி பிரகாஷுக்கு RX100 பைக்கை பரிசாக கொடுத்த தயாரிப்பாளர்!...

இம்மார்ட்டல் ஹிட்!.. ஜிவி பிரகாஷுக்கு RX100 பைக்கை பரிசாக கொடுத்த தயாரிப்பாளர்!...ஏ.கே ஃபிலிம் ஃபேக்டரி சார்பில் அருண்குமார் தனசேகரன் தயாரிப்பில், ஜிவி பிரகாஷ், கயாது லோஹர் நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் இம்மார்ட்டல். அறிமுக இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தார்.

செப்டம்பர் 11ம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்களின் லிஸ்ட்!...

செப்டம்பர் 11ம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்களின் லிஸ்ட்!...ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் தியேட்டரில் புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாவது போலவே 3 வாரங்களுக்கு முன்பு தியேட்டர்களில் வெளியான திரைப்படங்கள் அமேசான் பிரைம், ஜீ5, நெட்பிளிக்ஸ் போன்ற ஓடிடி தளங்களிலும் வெளியாகின்றன .

ஹாலிவுட் நடிகையின் நிர்வாண விளம்பரம்.. ரசிகர்களின் ஆதரவும் எதிர்ப்பு...

ஹாலிவுட் நடிகையின் நிர்வாண விளம்பரம்.. ரசிகர்களின் ஆதரவும் எதிர்ப்பு...ஹாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான சிட்னி ஸ்வீனி, விளையாட்டு சார்ந்த பெட்டிங் நிறுவனமான 'நோவிக்' விளம்பரம் ஒன்றில் நிர்வாணமாக நடித்திருப்பது சர்வதேச அளவில் பெரும் சர்ச்சையையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கால்பந்து, கூடைப்பந்து மற்றும் டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டு பொருட்களை கொண்டு தன் உடல் உறுப்புகளை மறைத்தவாறு அவர் தோன்றும் இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகின்றன.

இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?

இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு எதிராக பிரபல இசை நிறுவனமான சரிகம தொடர்ந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது? மருத்துவமனையின் அறிக்கை..

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது? மருத்துவமனையின் அறிக்கை..சென்னை கொளத்தூர் தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரான வி.எஸ். பாபுவுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூச்சுத் திணறல் பிரச்சனை காரணமாக அவர் கடந்த செப்டம்பர் 9ஆம் தேதியன்று சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.