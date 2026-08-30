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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (10:37 IST)

வெற்றிமாறன் - சுதாகொங்கரா காம்போவில் விஜய் படம்!.. ஜிவி பிரகாஷ் பேட்டி....

vetrimaran vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (10:40 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் நடித்த விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் மாறிவிட்டார். அவர் ஏராளமான திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். ஏராளமான இயக்குனர்களுடன் பணி புரிந்திருக்கிறார். அதேநேரம் சில இயக்குனர்களுடன் அவர் பணிபுரியவில்லை..அவரே விரும்பியும் கூட சில காரணங்களால் அது நடக்கவில்லை.

இந்நிலையில்தான் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் ஒரு முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்லார்.  விஜய் சாருக்காக வெற்றிமாறனும், சுதாகொங்கராவும் இணைந்து ஒரு படத்தை எடுக்க திட்டமிட்டனர். ஆனால் இருவரும் கதையை தயார் செய்வதற்கு ஒரு வருட கால அவகாசம் வேண்டும் என கேட்டனர்.  அதனால் அந்த கால்ஷீட் பீஸ்ட் படத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டது..

அப்போது மட்டும் அது கைகூடி வந்திருந்தால் பீஸ்ட் படத்திற்கு பதிலாக விஜய் சார் வெற்றிமாறன் - சுதாகொங்கரா படத்தில் நடித்திருப்பார். அது மிகவும் சிறப்பான கதை.. பின்னர் விஜய் சாரிடம் சொன்ன அதே கதையை சுதாகொங்கரா மகேஷ் பாபு சாரிடமும் கூறினார்.. அந்த கதை இதுவரை படமாக உருவாகவில்லை’ என கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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