திங்கள், 30 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 30 மார்ச் 2026 (09:56 IST)

ஹேப்பி ராஜ் 3-ம் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல்

அறிமுக இயக்குநர் மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில், ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், அப்பாஸ் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'ஹாப்பி ராஜ்' திரைப்படத்தின் முதல் 3 நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் நிலவரங்கள் குறித்த முழுமையான தகவல் இதோ
 
இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் நடிப்பில் சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே  நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள படம் 'ஹாப்பி ராஜ்'. அறிமுக இயக்குநர் மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்கியுள்ள இப்படம், முதல் நாளில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றபோதிலும், தற்போது மவுத் டாக் மூலமாக குடும்பங்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இதன் விளைவாக, பெரும்பாலான திரையரங்குகளில் இப்படம் ஹவுஸ்புல்லாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக தந்தை மகன் இடையேயான செண்டிமெண்ட் காட்சிகள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. 
 
வித்தியாசமான கதையம்சத்துடன் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாருடன் ஜார்ஜ் மரியான், ஸ்ரீ கௌரி பிரியா உள்ளிட்டோர்  சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார். தமிழ் சினிமாவில் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு சாக்லேட் பாய் அப்பாஸ் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில்  நடித்துள்ளார்.
 
படத்தின் மீதான பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் காரணமாக, வார இறுதி நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறையில் இப்படத்திற்கு ஆடியன்ஸ் வருகை எதிர்பார்ப்பை விட அதிகமாக இருந்தது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் முதல் மூன்று நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
அதன்படி, 'ஹாப்பி ராஜ்' திரைப்படம் அதன் 3-வது நாளில் மட்டும் ரூ. 1.05 கோடியை நிகர வசூலாக ஈட்டி பாக்ஸ் ஆபிஸில் அசத்தியுள்ளது.

உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 10 இந்திய படங்கள்!..

உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 10 இந்திய படங்கள்!..முன்பெல்லாம் ஒரு திரைப்படத்தின் வியாபாரம் என்பது குறுகிய வட்டத்தில்தான் இருந்தது.

300 படம் நடிச்சும் பெருசா தேரலயே!.. சிம்பு படத்தில் வாய்ப்பு கேட்ட யோகிபாபு!...

300 படம் நடிச்சும் பெருசா தேரலயே!.. சிம்பு படத்தில் வாய்ப்பு கேட்ட யோகிபாபு!...இயக்குனர் அமீர் நடித்து வெளியான யோகி படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் பாபு.

மீண்டும் தள்ளிப்போன ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி!.. விஜய் ஃபேன்ஸ் அப்செட்..

மீண்டும் தள்ளிப்போன ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி!.. விஜய் ஃபேன்ஸ் அப்செட்..விஜய் அரசியலுக்கு சென்று விட்டதால் ஜனநாயகிஅன் அவரின் கடைசி படமாக பார்க்கப்பட்டது. ஜனவரி 9ம் தேதி என அறிவிக்கப்பட்டது.

19 ஆண்டுகளுக்கு முன் தீபிகா படுகோனேவுக்கு நடந்த கொடுமை.. இப்போது பழிதீர்த்த கணவர் ரன்வீர்சிங்..!

19 ஆண்டுகளுக்கு முன் தீபிகா படுகோனேவுக்கு நடந்த கொடுமை.. இப்போது பழிதீர்த்த கணவர் ரன்வீர்சிங்..!பாலிவுட் திரையுலகில் தற்செயலான நிகழ்வுகளை விட, கர்மவினை மற்றும் நீதியே கதைகளை அழகாக்குகின்றன.

விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் முத்து என்கிற காட்டான் - விமர்சனம்

விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் முத்து என்கிற காட்டான் - விமர்சனம்தரமான படைப்புகளைக் கொடுக்கும் இயக்குநர் எம். மணிகண்டன் மற்றும் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் ஆண்டவன் கட்டளை மற்றும்

