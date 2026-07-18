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3வது முறையாக தேசிய விருது பெறும் ஜிவி பிரகாஷ்!.. திரையுலகம் வாழ்த்து...
இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் சகோதரி மகன் ஜிவி பிரகாஷ் வசந்தபாலன் இயக்கிய வெயில் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக களமிறங்கினார். முதல் படத்திலேயே அவர்கள் பாடல்கள் ரசிக்க வைத்தன.
நல்ல மெலடி பாடல்களை கொடுத்து ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார் ஜிவி பிரகாஷ். ஒரு பக்கம் நடிகராகவும் கோலிவுட்டில் கலக்கி வருகிறார். இதுவரை பல திரைப்படங்களிலும் அவர் நடித்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், 2024ம் வருடத்திற்கான தேசிய விருதுகள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதில் அமரன் படத்தின் பின்னணி இசைக்காக ஜிவி பிரசாஷுக்கு தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜி.வி.பிரகாஷ் ஏற்கனவே வாத்தி மற்றும் சூரரைப்போற்று ஆகிய இரண்டு படங்களுக்காகவும் தேசிய விருது பெற்றிருக்கிறார். எனவே அமரனோடு சேர்த்து தற்போது மூன்றாவது முறையாக ஜி.வி பிரகாஷ் தேசிய விருதை பெறப்போகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதையடுத்து ஜிவி பிரகாஷின் ரசிகர்களும், திரையுலகமும் அவருக்கு சமூகவலைத்தளங்களில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
நல்ல மெலடி பாடல்களை கொடுத்து ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார் ஜிவி பிரகாஷ். ஒரு பக்கம் நடிகராகவும் கோலிவுட்டில் கலக்கி வருகிறார். இதுவரை பல திரைப்படங்களிலும் அவர் நடித்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், 2024ம் வருடத்திற்கான தேசிய விருதுகள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதில் அமரன் படத்தின் பின்னணி இசைக்காக ஜிவி பிரசாஷுக்கு தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜி.வி.பிரகாஷ் ஏற்கனவே வாத்தி மற்றும் சூரரைப்போற்று ஆகிய இரண்டு படங்களுக்காகவும் தேசிய விருது பெற்றிருக்கிறார். எனவே அமரனோடு சேர்த்து தற்போது மூன்றாவது முறையாக ஜி.வி பிரகாஷ் தேசிய விருதை பெறப்போகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதையடுத்து ஜிவி பிரகாஷின் ரசிகர்களும், திரையுலகமும் அவருக்கு சமூகவலைத்தளங்களில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.