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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (08:52 IST)

பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெராப் மீது துப்பாக்கிச்சூடு!.. மும்பையில் அதிர்ச்சி..

tiger sheroff
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (08:55 IST)
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பாலிவுட்டில் பிரபலான நடிகராக இருப்பவர் டைகர் ஷெராப். பாலிவுட் நடிகர் ஜாக்கி ஷெராப்பின் மகன் இவர். இவர் நேற்று மும்பையின் ஜூஹூ பகுதியில் காரில் வந்துவிட்டு கிளம்பியபோது பைக்கில் வந்த 2 மர்ம நபர்கள் அவர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திவிட்டு தப்பி சென்றனர். அதில், கார் ஓட்டுனர் காயமடைந்தார்.

ஆனால், டைகர் ஷெராப் மீது குண்டுபடவில்லை. காயமடைந்த ஓட்டுனரை தனக்கு அருகில் அமர வைத்த டைகர் ஷெராப் அவரே காரை ஓட்டி சென்றுவிட்டார்.  அவர் பத்திரமாக வீடு திரும்பிவிட்டார். இந்த தாக்குதலுக்கு லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பல் பொறுப்பேற்றுள்ளது. நடிகர் சல்மான் கானுடன் இணைந்து நடித்ததால் இந்த துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக அந்த கும்பல் ஆடியோ வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த பல வருடங்களாகவே சல்மான் கானை இந்த கும்பல் குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில், தற்போது அவருடன் இணைந்து நடித்த டைகர் ஷெராப் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது பாலிவுட்டில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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