திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva

ஒரே மேடையில் லிசா - பிரியங்கா சோப்ரா.. கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும்..!

ஒரே மேடையில் லிசா - பிரியங்கா சோப்ரா.. கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும்..!
கோல்டன் குளோப் விருது வழங்கும் விழாவில் உலகப்புகழ் பெற்ற நட்சத்திரங்களான லிசா மற்றும் பிரியங்கா சோப்ரா ஆகியோர் இணைந்து மேடையை பகிர்ந்து கொண்டது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
கருப்பு மற்றும் தங்க நிற ஆடைகளில் இருவரும் பேரழகுடன் காட்சியளித்தனர். ஹாலிவுட் மற்றும் சர்வதேச திரையுலகின் மிக உயரிய இந்த மேடையில், ஆசியாவின் இரு பெரும் ஆளுமைகள் ஒன்றாக தோன்றியது ஒரு வரலாற்றுத் தருணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
பிளாக்பிங்க் குழுவின் புகழ்பெற்ற பாடகி லிசா, தனது தனித்துவமான ஸ்டைலில் மேடையை அதிரவைத்தார். அதேபோல், சர்வதேச அளவில் இந்தியாவின் அடையாளமாக திகழும் பிரியங்கா சோப்ரா, தனது நேர்த்தியான பேச்சாலும் தோற்றத்தாலும் அனைவரையும் கவர்ந்தார். 
 
இவர்கள் இருவரும் இணைந்து விருதுகளை வழங்கியபோது, அந்த அரங்கமே கரகோஷத்தால் நிறைந்தது. சமூக வலைதளங்களில் இவர்களின் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருவதுடன், "கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும் இணைந்த தருணம்" என்று ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். சர்வதேச மேடைகளில் ஆசிய நட்சத்திரங்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருவதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது.
 
Edited by Siva

உச்சநீதிமன்றம் சென்ற ஜன நாயகன்' படக்குழு.. ஏழு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்..!

உச்சநீதிமன்றம் சென்ற ஜன நாயகன்' படக்குழு.. ஏழு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்..!தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்திருந்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இது தொடர்பான சிறப்பு விடுப்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ள படக்குழு, இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ஒரே மேடையில் லிசா - பிரியங்கா சோப்ரா.. கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும்..!

ஒரே மேடையில் லிசா - பிரியங்கா சோப்ரா.. கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும்..!கோல்டன் குளோப் விருது வழங்கும் விழாவில் உலகப்புகழ் பெற்ற நட்சத்திரங்களான லிசா மற்றும் பிரியங்கா சோப்ரா ஆகியோர் இணைந்து மேடையை பகிர்ந்து கொண்டது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

திடீரென பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு வந்து குட்டையை குழப்பும் திவாகர், வியன்னா.. என்ன நடந்தது?

திடீரென பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு வந்து குட்டையை குழப்பும் திவாகர், வியன்னா.. என்ன நடந்தது?பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போட்டியாளர்கள் மீண்டும் உள்ளே நுழைந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.

என் பேரை யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது!.. இளையராஜா ரூட்டில் கமல்!..

என் பேரை யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது!.. இளையராஜா ரூட்டில் கமல்!..பொதுவாகவே நிறைய விளம்பர நிறுவனங்கள் சினிமா பிரபலங்களை வைத்து தங்களின் பொருட்களுக்கான விளம்பரங்களை எடுப்பார்கள்

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இன்று வெளியேறிய பெண் போட்டியாளர்.. 4 பேர் மட்டும் தான் ஃபைனல்..!

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இன்று வெளியேறிய பெண் போட்டியாளர்.. 4 பேர் மட்டும் தான் ஃபைனல்..!பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், 98-வது நாளில் வைல்டு கார்டு போட்டியாளர் சாண்ட்ரா வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். இன்று வெளியான புரோமோவில், தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி சாண்ட்ராவின் பெயரை அறிவித்தது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com