  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (15:27 IST)

ஹெல்மெட் அணிந்து சென்ற பெண்களுக்கு ‘கூலி’ படத்தின் 4 டிக்கெட்டுக்கள்.. இன்ப அதிர்ச்சி..!

தஞ்சாவூரில் உள்ள ஒரு தொண்டு நிறுவனம், ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்களுக்கு, ரஜினிகாந்தின் புதிய திரைப்படமான 'கூலி'யின் டிக்கெட்டுகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது.
 
சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்குடன், தஞ்சாவூரில் இயங்கும் ஒரு தொண்டு நிறுவனம், ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தில் பயணிக்கும் பெண்களை தேர்ந்தெடுத்து, அவர்களுக்கு 'கூலி' திரைப்படத்திற்கான இலவச டிக்கெட்டுகளை வழங்கியுள்ளது.
 
இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, 20 பெண்களுக்கு இந்த இலவச டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தலா 4 டிக்கெட்டுகள் வீதம், மொத்தம் 80 டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. இதன் மூலம், அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து படத்தை ரசிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது.
 
இந்த நூதனமான முயற்சி, ஹெல்மெட் அணிவதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. சாலை விபத்துக்களில் தலைக்காயங்கள் ஏற்படுவதை தடுப்பதில் ஹெல்மெட் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இலவச டிக்கெட்டுகளை வழங்குவதன் மூலம், மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றுவதை ஊக்குவிப்பதே இந்த தொண்டு நிறுவனத்தின் நோக்கம்.
 
இந்த முயற்சி, ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களிடமும், சமூக ஆர்வலர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால திரையுலகப் பயணம்: துணை முதல்வர் உதயநிதி வாழ்த்து!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால திரையுலகப் பயணம்: துணை முதல்வர் உதயநிதி வாழ்த்து!தமிழ் திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தனது 50 ஆண்டுகால சினிமா பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளார். இந்த அரிய சாதனையை கொண்டாடும் வகையில், தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவருக்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். ரஜினியின் 'கூலி' திரைப்படத்தின் முன்னோட்ட காட்சியைப் பார்த்ததாகவும், அது ஒரு "பவர்-பேக்டு மாஸ் என்டர்டெய்னர்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

துருவ் விக்ரம்மின் அடுத்த படத்துக்கு இசையமைக்கும் ஏ ஆர் ரஹ்மான்!

துருவ் விக்ரம்மின் அடுத்த படத்துக்கு இசையமைக்கும் ஏ ஆர் ரஹ்மான்!நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் ஆதித்யா வர்மா மற்றும் மகான் ஆகிய இரு படங்களில் நடித்து நல்ல அறிமுகத்தைப் பெற்றார். ஆனால் அந்த இரண்டு படங்களும் மிகப்பெரிய ஹிட்டடிக்கவில்லை. தொடர்ந்து படங்களில் நடிக்காமல் துருவ் மிகப்பெரிய இடைவெளியை எடுத்துக் கொண்டார்.

இந்த ஆண்டு பல பாடங்களைக் கற்றுக்கொண்டேன்… ஹன்சிகா பதிவால் மீண்டும் கிளம்பிய விவாகரத்து சர்ச்சை!

இந்த ஆண்டு பல பாடங்களைக் கற்றுக்கொண்டேன்… ஹன்சிகா பதிவால் மீண்டும் கிளம்பிய விவாகரத்து சர்ச்சை!ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் மிகவும் பிசியான கதாநாயகியாக வலம் வந்து கொண்டிருந்தார் ஹன்சிகா மோத்வானி. குஷ்பு போல பூசினார் போல இருந்த அவரை பலரும் சின்ன குஷ்பு என்றெல்லாம் அழைத்தார்கள். ஆனால் அவர் நடிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பாத்திரங்களை தேர்வு செய்யாமல் வெறுமனே கவர்ச்சி பொம்மையாக வந்து செல்லும் பாத்திரங்களையே தேர்வு செய்தார்.

இரண்டாவது திருமணம் நடந்த சில நாட்களில் முதல் மனைவியோடு பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!

இரண்டாவது திருமணம் நடந்த சில நாட்களில் முதல் மனைவியோடு பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!பிரபல சமையல் கலைஞரான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தமிழ் சினிமாவில் பிரபலங்களின் வீட்டு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படங்களின் வெற்றிநிகழ்ச்சிகளில் வித்தியாசமான உணவுகளை ருசிகரமாக சமைத்துக் கொடுத்து தனக்கென ஒரு ப்ராண்ட்டை உருவாக்கிக் கொண்டார். அதன் பின்னர் அவர் சினிமாவிலும் நடிக்கத் தொடங்கினார். அவர் நடித்த ‘மெஹந்தி சர்க்கஸ்’ திரைப்படம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரிலீஸானது.

கேப்டன் இருந்திருந்தால் ரஜினிகாந்துக்குப் பாராட்டு விழா நடத்தியிருப்பார் – பிரேமலதா வேண்டுகோள்!

கேப்டன் இருந்திருந்தால் ரஜினிகாந்துக்குப் பாராட்டு விழா நடத்தியிருப்பார் – பிரேமலதா வேண்டுகோள்!தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டாராக கடந்த 45 ஆண்டுகளாக ரஜினிகாந்த் பாக்ஸ் ஆபிஸில் கலக்கி வருகிறார். இடையில் அவர் சில ஆண்டுகள் இடைவெளி எடுத்துக் கொண்டாலும் அவர் இடத்தை யாராலும் நிரப்ப முடியவில்லை. இப்போது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களான விஜய் மற்றும் அஜித் ஆகியோர் அவருக்குக் கடுமையான போட்டியைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

