திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (15:30 IST)

இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?

இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?
இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கவுள்ள அடுத்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் குறித்த சுவாரசியமான தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. 
 
கௌதம் மேனன் கடைசியாக மலையாளத்தில் மெகாஸ்டார் மம்மூட்டியை வைத்து 'டோமினிக் அண்ட் லேடிஸ் பர்ஸ்' என்ற படத்தை இயக்கியிருந்தார். அந்த படம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், தற்போது தனது அடுத்த படைப்பிற்கான வேலைகளில் அவர் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார்.
 
இந்த புதிய திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்க, தெலுங்கு திரையுலகின் இளம் நடிகரான ரோஷன் மேகாவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக தெரிகிறது. ரோஷன் நடிப்பில் அண்மையில் வெளியான 'சாம்பியன்' திரைப்படம் அவரது நடிப்பு திறமைக்காக பரவலாக பேசப்பட்டது. 
 
கௌதம் மேனனின் ஸ்டைலான திரைக்கதையில் ஒரு இளம் தெலுங்கு நடிகர் இணைவது சினிமா வட்டாரத்தில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது ஒரு காதல் கதையா அல்லது ஆக்ஷன் கலந்த திரில்லரா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது. எச். வினோத் இயக்கத்தில் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் கோலாகலமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், தற்போது திரையரங்கு காட்சிகள் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரஜினியை வைத்து ஆக்சன் இல்லாமல் ஒரு காதல் படம்.. சுதா கொங்கரா விருப்பம்..!

ரஜினியை வைத்து ஆக்சன் இல்லாமல் ஒரு காதல் படம்.. சுதா கொங்கரா விருப்பம்..!இயக்குநர் சுதா கொங்கரா, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து ஒரு காவிய காதல் கதையை இயக்க வேண்டும் என்பது தனது நீண்ட நாள் ஆசை என தெரிவித்துள்ளார்.

திடீரென மேனேஜரை நீக்கிய நடிகர் விஷால்.. தமிழ் திரையுலகில் பரபரப்பு..!

திடீரென மேனேஜரை நீக்கிய நடிகர் விஷால்.. தமிழ் திரையுலகில் பரபரப்பு..!நடிகர் விஷால் தனது மேலாளர் வ.ஹரிகிருஷ்ணனை அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் அதிரடியாக நீக்கியுள்ளது திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக விஷால் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், ஹரிகிருஷ்ணனுக்கும் தனது நிறுவனங்களுக்கும் இனி எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

நீக்கப்பட்ட 66 லட்சம் பேர்களும் மீண்டும் சேர்க்கப்படுவார்களா? தேர்தல் ஆணையம் சொல்வது என்ன?

நீக்கப்பட்ட 66 லட்சம் பேர்களும் மீண்டும் சேர்க்கப்படுவார்களா? தேர்தல் ஆணையம் சொல்வது என்ன?தமிழகத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணியின் போது, சுமார் 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் முகவரியில் இல்லாதவர்களாக கண்டறியப்பட்ட 66.44 லட்சம் வாக்காளர்களின் நிலை என்ன என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக முறையான தீவிர திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததே இந்த அதிரடி நீக்கத்திற்கு காரணம் என தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இயக்குனர் செட் ஆகவில்லை.. கதாநாயகனாகும் ஷங்கர் மகன்.. ஜோடியாக ரூ.5 கோடி சம்பளம் வாங்கும் நடிகை..

இயக்குனர் செட் ஆகவில்லை.. கதாநாயகனாகும் ஷங்கர் மகன்.. ஜோடியாக ரூ.5 கோடி சம்பளம் வாங்கும் நடிகை..பிரமாண்ட இயக்குநர் ஷங்கரின் மகன் அர்ஜித், விரைவில் திரையுலகில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகவுள்ளார். ஆரம்பத்தில் தனது தந்தையை போலவே மெகா படங்களை இயக்க விரும்பிய அர்ஜித், அதற்காக ஏ.ஆர். முருகதாஸிடம் உதவி இயக்குநராக பயிற்சி பெற்றார். மேலும், சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராஸி' படத்திலும் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி வந்தார். எனினும், தற்போது இயக்குநராகும் முடிவை சற்றே தள்ளிவைத்துவிட்டு, நடிப்பில் கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com