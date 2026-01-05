திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (09:29 IST)

துருவ நட்சத்திரம் ரிலீஸ் எப்போது? சூப்பர் ஸ்டாருடன் ஒரு படம் கமிட் ஆகியுள்ளேன்: கெளதம் மேனன்

துருவ நட்சத்திரம் ரிலீஸ் எப்போது? சூப்பர் ஸ்டாருடன் ஒரு படம் கமிட் ஆகியுள்ளேன்: கெளதம் மேனன்
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநரான கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், சமீபத்தில் தனது அடுத்தடுத்த மெகா திட்டங்கள் குறித்த அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார். 
 
நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் இருக்கும் 'துருவ நட்சத்திரம்' திரைப்படம் குறித்து பேசிய அவர், இப்படத்தின் சிக்கல்கள் அனைத்தும் ஏறக்குறைய தீர்க்கப்பட்டுவிட்டதாகவும், ரிலீஸ் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மிக விரைவில் வெளியாகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். விக்ரம் நடிப்பில் உருவான இத்திரைப்படம் திரைக்கு வருவதை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
 
மேலும், ஒரு நீண்ட கால காதல் கதையை எழுதி முடித்துள்ளதாகவும், அதன் படப்பிடிப்பு மிக விரைவில் தொடங்கவுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். 'மின்னலே', 'விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா' போன்ற கிளாசிக் காதல் படங்களைக் கொடுத்த கௌதம் மேனனின் இந்த புதிய காதல் காவியம் மீதான எதிர்பார்ப்பு இப்போதே அதிகரித்துள்ளது. 
 
இதுமட்டுமின்றி, கன்னடத் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் ஒருவரிடம் புதிய கதைக்கருவை விவரித்துள்ளதாகவும், அவருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
 
சமீபகாலமாக நடிகராகவும் ஜொலித்து வரும் கௌதம் மேனன், மீண்டும் இயக்குநராக முழுவீச்சில் களமிறங்கியிருப்பது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. 
 
Edited by Siva

பார்வதிக்கு இதுவும் வேணும், இன்னமும் வேணும்.. பிக்பாஸ் கொடுத்த ரெட் கார்டுக்கு நெட்டிசன்கள் வரவேற்பு..!

பார்வதிக்கு இதுவும் வேணும், இன்னமும் வேணும்.. பிக்பாஸ் கொடுத்த ரெட் கார்டுக்கு நெட்டிசன்கள் வரவேற்பு..!பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 8-ன் தற்போதைய பேசுபொருள் 'பார்வதி' மீதான ரெட் கார்டு நடவடிக்கைதான். பிக்பாஸ் வீட்டின் விதிமுறைகளை தொடர்ந்து மீறியது மற்றும் சக போட்டியாளர்களிடம் காட்டிய முரட்டுத்தனமான அணுகுமுறை காரணமாக அவர் அதிரடியாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.

பராசக்தி திரைப்படம் சிவகார்த்திகேயனின் ‘பாட்ஷா’.. இயக்குனர் ஆர்.கண்ணன் பேச்சு..!

பராசக்தி திரைப்படம் சிவகார்த்திகேயனின் ‘பாட்ஷா’.. இயக்குனர் ஆர்.கண்ணன் பேச்சு..!சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படத்தை பார்த்த இயக்குநர் ஆர். கண்ணன், இன்று நடந்த புரமோஷன் விழாவில் படத்தை வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். இப்படம் சிவகார்த்திகேயனின் திரைப்பயணத்தில் ரஜினிகாந்திற்கு 'பாட்ஷா' எப்படியோ, அதுபோன்ற ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் என்று அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

"தடைகளைத் தாண்டி வரும் பராசக்தி": சுதா கொங்கரா நெகிழ்ச்சி - பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் உறுதி!

இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம், பல்வேறு சவால்களை கடந்து இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று நடந்த டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய சுதா கொங்கரா, "ஒரு கட்டத்தில் இந்த திரைப்படம் சாத்தியமாகுமா? என்ற சந்தேகம் எனக்கே எழுந்தது. ஆனால், படத்தில் பணியாற்றிய நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் விடாமுயற்சியால் இன்று படம் முழுமையாக முடிவடைந்துவிட்டது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

கனி வெளியேறியபோது வருத்தப்பட்ட ரசிகர்கள் பாரு வெளியேறிய போது கொண்டாடுகின்றனர்.. இதுதான் பிக்பாஸ்..!

கனி வெளியேறியபோது வருத்தப்பட்ட ரசிகர்கள் பாரு வெளியேறிய போது கொண்டாடுகின்றனர்.. இதுதான் பிக்பாஸ்..!பிக்பாஸ் வரலாற்றில் சில போட்டியாளர்களின் வெளியேற்றம் ரசிகர்களுக்கு கண்ணீரை தரும், சிலரோ நிம்மதியை பெருமூச்சாக தரக்கூடியவை. இதற்கு சான்றாக அமைந்திருக்கிறது 'கனி' மற்றும் 'பாரு' ஆகியோரின் வெளியேற்ற படலம்.

ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்ட பாரு, கம்ருதீனுக்கு 90 நாள் சம்பளம் கிடையாதா? துள்ளி குதிக்கும் ரசிகர்கள்..!

ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்ட பாரு, கம்ருதீனுக்கு 90 நாள் சம்பளம் கிடையாதா? துள்ளி குதிக்கும் ரசிகர்கள்..!சின்னத்திரை மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக், பாரு, கம்ருதீன் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள அதிரடி நடவடிக்கைதான். விதிமுறைகளை மீறியது மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய செயல்பாடுகள் காரணமாக இருவருக்கும் 'ரெட் கார்டு' வழங்கப்பட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். இதன் விளைவாக, அவர்களின் 90 நாட்களுக்கு எவ்வித ஊதியமும் வழங்கப்படாது என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com