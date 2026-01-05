என்.டி.ஏவின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யார்? நடிகை கெளதமி பேட்டி..!
அதிமுக கொள்கை பரப்பு துணை செயலாளர் நடிகை கௌதமி, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழகம் வந்திருந்தபோது, பாஜக-அதிமுக கூட்டணி மற்றும் தலைமை குறித்து எழுந்த விவாதங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் கௌதமியின் இந்த பேட்டி பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கௌதமி, "அதிமுக ஒரு வலிமையான இயக்கம். எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு சிறந்த நிர்வாகியாக தன்னை ஏற்கனவே நிரூபித்துள்ளார். எனவே, 2026 தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் அவர்தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதமே அமித் ஷா அவர்கள், "2026 தமிழகத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் போட்டியிடும்" என சுட்டிக்காட்டியிருந்ததை கௌதமி நினைவு கூர்ந்தார்.
Edited by Siva