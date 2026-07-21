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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (13:51 IST)

விஷ்ணு விஷாலுக்கு முதல் அதிக வசூல்!.. 50 கோடியை தாண்டிய கட்டா குஸ்தி 2!..

gatta kusthi2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (13:52 IST)
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வெண்ணிலா கபடிக்குழு திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விஷ்ணு விஷால். அதன்பின் அவர் பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் இவர் நடிப்பில் வெளிவந்த ராட்சசன் மற்றும் கட்டா குஸ்தி ஆகிய இரண்டு படங்களும் இவருக்கு முக்கிய படங்களாக அமைந்தன.

இந்த நிலையில்தான் கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படம் கடந்த மூன்றாம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது. இந்த படத்திலும் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்தில் நடித்திருந்தனர்.

இந்த படமும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று சூப்பர் ஹிட் அடித்திருக்கிறது. இந்நிலையில் கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படம் இதுவரை உலக அளவில் ரூ.55 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஷ்ணு விஷாலின் எந்த திரைப்படமும் இதுவரை 50 கோடி வசூல் செய்ததில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.. எனவே, இது அவருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

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