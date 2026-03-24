நீங்களே ஒரு தாலி வரம் கேடு வந்தேன் பாடலைதானே சுட்டுள்ளீர்கள்? கானா தினேசை கேட்கும் நெட்டீசன்கள்
தமிழ் திரையுலகில் கடந்த வாரம் வெளியாகி ரசிகர்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பைப் பெற்று, பாக்ஸ் ஆபிஸில் சக்கை போடு போட்டு வரும் படம் 'யூத்'. நடிகர் கருணாஸின் மகனான கென் கருணாஸ் இயக்கி, கதாநாயகனாக நடித்துள்ள இந்தப் படம், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனையை நிகழ்த்தி வருகிறது. .
மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளங்கள் இன்றி, வெறும் ரூ. 5.5 கோடி என்ற மிகக் குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்ட 'யூத்' திரைப்படம், வெளியான 6 நாட்களிலேயே சுமார் ரூ. 25 கோடி வரை வசூல் செய்து திரையுலகை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. திரையுலைனர் மத்தியில் இப்படம் 50 கோடி வரை வசூலை ஈட்டும் என்று கூறப்படுகிறது.
படத்தில் ஒரு காட்சியில் நாயகன் கென் கருணாஸ், "நான் ஆசைப்பட்ட பொண்ணு பேரு மோனிஷா" என்ற பாடலைப் பாடுவார். திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் எழுந்து நின்று ஆட்டம் போட்டுக் கொண்டாடிய இந்தக் காட்சிதான் தற்போது படக்குழுவுக்கு தலைவலியை உருவாக்கியுள்ளது. இந்தப் பாடல் படத்திற்காகப் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டதல்ல; மாறாக சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரபல கானா பாடகர் தினேஷ் பாடி, ஆல்பமாக வெளியாகி பட்டிதொட்டியெங்கும் ஹிட்டடித்த பாடலாகும்.
இந்த நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த கான் தினேஷ், தன்னுடைய உழைப்பைத் திருடி, எவ்வித அனுமதியுமின்றிப் படத்தில் பயன்படுத்தியுள்ளதாகக் கானா தினேஷ் பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அவர் அளித்த பேட்டியில்
சுமார் 12 வருடங்களுக்கு முன்பு நான் பாடிய நான் ஆசப்பட்ட பொண்ணு பேரு மோனிஷா காதலிச்சா ஃபீலிங்ஸா' என்ற பாடல் தமிழ்நாடு முழுவதும் மாபெரும் ஹிட்டானது. ஆனால், தற்போது வெளியாகியுள்ள 'யூத்' திரைப்படத்தில் எந்தவொரு முன் அனுமதியும் இல்லாமல் என் பாட்டை அப்படியே திருடிப் பயன்படுத்திவிட்டார்கள். இது எனக்கு மிகுந்த மன வருத்தத்தை அளிக்கிறது. அந்தப் பாடலில் என்னுடைய குரலுக்குப் பதிலாக வேறு ஒருவரின் குரல் இடம்பெற்றுள்ளது. இது எனது அடையாளத்தை அழிக்கும் செயல். என் மாதிரி இளைஞர்கள் ஒரு ஆல்பம் உருவாக்க ஒரு வருடம் உழைகக் வேண்டியுள்ளது. ஆனால், அந்த உழைப்பை இப்படி அப்பட்டமாகத் திருடுகிறார்கள். எனக்கு நஷ்ட ஈடாகப் பணம் எதுவும் தேவையில்லை. படத்திலிருந்து அந்தப் பாடலை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் அல்லது முறைப்படி என் பெயரைக் குறிப்பிட்டு எனக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.
சமூக வலைதளங்களில் கானா தினேஷ்க்கு அதரவாக பல்ர் இருந்தாலும் சிலர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர், பாடல் ப்ரோமோ வெளியாகி, படமும் ரிலீஸாகி இத்தனை நாட்கள் கழித்து இப்போது ஏன் திடீரெனப் புகார் அளிக்கிறீர்கள்? இவ்வளவு நாள் கோமாவில் இருந்தீர்களா என்றும்? நீங்களே புருஷ லட்சணம் படத்தில் வரும் ஒரு தாலி வரம் கேடு வந்தேன் தாயம்மா என்ற பாடலைதானே காப்பி செய்துள்ளீர்கள் என்றும் கேள்விகளை கேட்டு வருகிறார்கள்.