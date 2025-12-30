செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (11:08 IST)

அஜித்துக்கான மீண்டும் இசையமைப்பு பணியை தொடங்கிய ஜிவி பிரகாஷ்.. இன்று முதல் ஆரம்பம்..!

தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமான நடிகர் அஜித்குமார், தனது மோட்டார் சைக்கிள் பயணங்கள் மீதான காதலை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில் ஒரு பிரம்மாண்ட ஆவணப்படத்தை உருவாக்கி வருகிறார். இந்த ஆவணப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார், தற்போது அதன் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். சமீபத்தில் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் "Work Mode" என்ற வாசகத்துடன், அஜித்தின் ஆவணப்படத்திற்காக இசையமைக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.
 
இந்த ஆவணப்படம் அஜித்தின் உலகளாவிய பைக் பயணங்கள், அவர் சந்தித்த சவால்கள் மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட வாழ்வின் அறியப்படாத பக்கங்களை மையமாக கொண்டு உருவாகிறது. ஜி.வி.பிரகாஷின் பின்னணி இசை இந்த ஆவணப்படத்திற்கு ஒரு புதிய உத்வேகத்தையும், உணர்ச்சிப்பூர்வமான ஆழத்தையும் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
ஏற்கனவே அஜித்தின் 'கிரீடம்' படத்தில் பணியாற்றிய ஜி.வி.பிரகாஷ், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும்  ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தில் பணிபுரிந்தார். அதன் பின் தற்போது அஜித்தின் ஆவணப்பட திட்டத்தில் இணைந்திருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அஜித்தின் ரேஸ் பயணத்தை ஜி.வி.பிரகாஷின் இசை எவ்வாறு மெருகேற்றப் போகிறது என்பதைத் திரையில் காண ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே காத்திருக்கிறது.  
 
Edited by Mahendran
 

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

