புதன், 31 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (10:08 IST)

‘பருத்திவீரன்’ படத்தில் நடித்து பாட்டு பாடிய நாட்டுப்புற பாடகி காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்..!

தமிழ் திரையுலகில் மறக்க முடியாத நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடி மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்த பிரபல கிராமிய கலைஞர் லட்சுமி அம்மாள் வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நேற்று இரவு காலமானார். 
 
விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டியை சேர்ந்த இவர், ஆரம்ப காலத்தில் புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புற பாடகி பரவை முனியம்மாளுடன் இணைந்து பல மேடை கச்சேரிகளில் பாடி வந்தவர்.
 
இயக்குநர் அமீர் இயக்கத்தில், நடிகர் கார்த்தி அறிமுகமான 'பருத்திவீரன்' திரைப்படத்தில் "ஊரோரம் புளிமரம்", "டங்கா டுங்கா" போன்ற பாடல்களை பாடியதன் மூலம் இவர் பட்டிதொட்டியெங்கும் பிரபலமானார். அப்பாடல்களில் திரையிலும் தோன்றி எதார்த்தமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். 
 
2016-ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட உடல்நல பாதிப்பால் இவரது கலைப்பயணம் சற்றே தடைபட்டது. ரத்த நாள அடைப்பு காரணமாக தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி இயற்கை எய்தினார்.
 
இவரது மறைவுக்குத் திரையுலகினரும் நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களும் ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
