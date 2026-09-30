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Written By SIVA SIVA
Last Modified: Wednesday, 30 September 2026 (18:03 IST)

முதல்முறையாக திரைப்படம் ஆகும் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..

Game of Thrones
Written By: SIVA
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (18:04 IST)
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உலகப் புகழ் பெற்ற 'கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்'   தொடரின் பிரபஞ்சத்தை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்படும் முதல் திரைப் படம், 2029-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
'கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்: ஏகான்ஸ் கான்வெஸ்ட்'   என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இத்திரைப்படத்தை ஓவன் ஹாரிஸ்   இயக்குகிறார். பிரபல எழுத்தாளர் போ வில்லிமன்   இதன் திரைக்கதையை எழுதியுள்ளார். 'கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்' தொடரின் நிகழ்வுகளுக்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக நடைபெறும் கதையாக இது உருவாகிறது.
 
டார்கேரியன் வம்சத்தை நிறுவி, வெஸ்டெரோஸைக் கைப்பற்றிய முதலாம் ஏகான்  என்பவரை சுற்றியே இக்கதை நகர்கிறது. இதுவரை திரையில் தோன்றிராத இந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கப்போகும் நடிகர் யார் என்பது இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. ஆரம்பத்தில் தனது படைப்புகளை திரைப்படமாகச் சுருக்குவதில் அதிருப்தி தெரிவித்த எழுத்தாளர் ஜார்ஜ் ஆர்.ஆர். மார்ட்டின், தற்போது படக்குழுவினருடன் இணைந்து செயல்படுகிறார்.
 
இதனிடையே, எச்பிஓ-வின் பிரபல தொடர்களான 'ஹவுஸ் ஆஃப் தி டிராகன்'  நான்காவது சீசனுக்கும், 'ஏ நைட் ஆஃப் தி செவன் கிங்டம்ஸ்'   இரண்டாவது சீசனுக்கும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அறிவிப்புகள் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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