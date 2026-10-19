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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (09:47 IST)

மும்பையில் நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் மீது துப்பாக்கிச் சூடு: உதவியாளர்கள் காயம்!

டைகர் ஷெராஃப்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (09:47 IST)
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மும்பையின் ஜூஹு பகுதியில் உள்ள புஷ்பா பூங்காவில் கால்பந்து விளையாடிவிட்டு காரில் சென்ற பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் மீது அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியுள்ளனர். பைக்கில் வந்த மூன்று பேர் அவரை நோக்கி சுட்ட இச்சம்பவத்தில், டைகர் ஷெராஃப்புக்கு காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றாலும், அவரது உதவியாளர்கள் இருவரும் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
 
இந்த தாக்குதலுக்கு அனில் பண்டிட் மற்றும் ஹர்மன் சாந்து ஆகியோர் பொறுப்பேற்பதாக லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடர்புடைய ஒரு சமூக ஊடகப் பதிவு வைரலானதை அடுத்து, காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சல்மான் கானுடன் இணைந்து பணியாற்றுபவர்களே இலக்கு என்று அந்த பதிவில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 15 தனிப்படை காவல் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இச்சம்பவத்திற்கு மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மும்பையில் கும்பல் மோதல்கள் ஒருபோதும் பொறுத்துக்கொள்ளப்படாது என்றும், குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார். 
 
இதற்கிடையில், மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்துள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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