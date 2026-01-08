நாளை விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் இல்லை.. அதிரடியாக அறிவித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்..!
தளபதி விஜய் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது அதன் ரிலீஸ் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்திற்குத் தணிக்கைக்குழுவின் சான்றிதழ் இன்னும் கிடைக்காததே இந்த தாமதத்திற்கு முதன்மை காரணம் எனத் தெரியவந்துள்ளது. இது குறித்து தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் திட்டமிட்டபடி படத்தை வெளியிட முடியவில்லை என்றும், இதற்காக ரசிகர்களிடம் மனமார்ந்த வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மேலும், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. விஜய்யின் முழுநேர அரசியல் வருகைக்கு முன்னதாக வெளியாகும் கடைசிப்படம் என்பதால், இதனை பொங்கல் திருநாளில் திரையரங்குகளில் கொண்டாட காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் அதிர்ச்சியையும் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதன் விளைவாக, வரும் பொங்கல் ரிலீஸ் பந்தயத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த 'பராசக்தி' திரைப்படம் மட்டுமே தற்போது களத்தில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தணிக்கை சிக்கல்களால் விஜய்யின் படம் கடைசி நேரத்தில் தள்ளிப்போனது திரையுலகில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
