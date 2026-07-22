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ஆன்லைனில் டிக்கெட் இல்லை!.. கவுண்டரில் அதிக விலை!.. விஜய் ரசிகர்கள் வேதனை!...
நடிகர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில் அவர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்க மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். பாலிவுட் நடிகர் பாபு தியோல் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார்.
இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவில்லை. ஆறு மாதங்களுக்கு பின் ஜூலை 23ம் தேதியான நாளை இந்த படம் உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது. மேலும், விஜய் தமிழக முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில், இந்த படத்திற்கு தியேட்டரில் அதிக டிக்கெட் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
எனவே விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆர்வமுடன் முதல் நாள் படம் பார்க்க தியேட்டர்களிலும், ஆன்லைனிலும் டிக்கெட் முன் பதிவு செய்ய முயன்றனர். ஆனால் திரையரங்க கவுண்டர்களிலேயே டிக்கெட் ரூ.500 முதல் 600 வரை விற்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. அரசு நிர்ணயித்த கட்டணமான ரூ.200ஐ விட கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படுவதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள்..
ஒரு பக்கம் ஆன்லைனில் டிக்கெட்டுகள் இருப்பது போல காண்பித்தாலும் ஒரு டிக்கெட் கூட புக் பண்ண முடியவில்லை என ரசிகர்கள் புலம்பி வருகிறார்கள். ஆன்லைனில் டிக்கெட் இருப்பது போல காட்டி விட்டு விஜய் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் பல்க்காக தியேட்டர் நிர்வாகத்திடம் மொத்தமாக வாங்கிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவில்லை. ஆறு மாதங்களுக்கு பின் ஜூலை 23ம் தேதியான நாளை இந்த படம் உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது. மேலும், விஜய் தமிழக முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில், இந்த படத்திற்கு தியேட்டரில் அதிக டிக்கெட் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
எனவே விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆர்வமுடன் முதல் நாள் படம் பார்க்க தியேட்டர்களிலும், ஆன்லைனிலும் டிக்கெட் முன் பதிவு செய்ய முயன்றனர். ஆனால் திரையரங்க கவுண்டர்களிலேயே டிக்கெட் ரூ.500 முதல் 600 வரை விற்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. அரசு நிர்ணயித்த கட்டணமான ரூ.200ஐ விட கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படுவதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள்..