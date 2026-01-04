ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (08:30 IST)

கனி வெளியேறியபோது வருத்தப்பட்ட ரசிகர்கள் பாரு வெளியேறிய போது கொண்டாடுகின்றனர்.. இதுதான் பிக்பாஸ்..!

கனி வெளியேறியபோது வருத்தப்பட்ட ரசிகர்கள் பாரு வெளியேறிய போது கொண்டாடுகின்றனர்.. இதுதான் பிக்பாஸ்..!
பிக்பாஸ் வரலாற்றில் சில போட்டியாளர்களின் வெளியேற்றம் ரசிகர்களுக்கு கண்ணீரை தரும், சிலரோ நிம்மதியை பெருமூச்சாக தரக்கூடியவை. இதற்கு சான்றாக அமைந்திருக்கிறது 'கனி' மற்றும் 'பாரு' ஆகியோரின் வெளியேற்ற படலம். 
 
கனி பிக்பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறியபோது, அவரின் நியாயமான விளையாட்டையும் குணத்தையும் நேசித்த ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் மிகுந்த வருத்தமடைந்தனர். ஆனால், அதே பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து ரெட் கார்டு கொடுத்து 'பாரு' வெளியேற்றப்பட்டபோது, தர்மம் வென்றதாக கருதி ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் துள்ளி குதித்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.
 
பாருவின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சுகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் சக போட்டியாளர்களையும் ரசிகர்களையும் எரிச்சலடைய செய்திருந்த நிலையில், அவருக்கு கிடைத்த 'ரெட் கார்டு' ஒரு சரியான பாடம் என மக்கள் கருதுகின்றனர். "தவறு செய்தவர் யாராக இருந்தாலும் தண்டனை உண்டு" என்பதை பிக்பாஸ் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது. 
 
கனிக்கு கிடைத்த அன்பு, பாருவுக்கு கிடைக்காததற்கு அவர்களின் நடத்தையே காரணம். ஒருவரை மக்கள் மனங்களில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர வைப்பதும், அதே மக்கள் ஒருவரை வெளியே தள்ளுவதும் தான் பிக்பாஸ் விளையாட்டின் உண்மையான சுவாரஸ்யம்!
 
Edited by Siva

சேது சார்.. அந்த நா**ளை வெளியே தள்ளுங்க.. பாருவை கிழித்த சின்னத்திரை நடிகை

சேது சார்.. அந்த நா**ளை வெளியே தள்ளுங்க.. பாருவை கிழித்த சின்னத்திரை நடிகைபிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரைக்கும் அது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்றுதான் வெளியில் இருந்து பார்ப்பவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்

வசனமே இல்லாத விஜய் சேதுபதி படம்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

வசனமே இல்லாத விஜய் சேதுபதி படம்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான விஜய் சேதுபதி மற்றும் அரவிந்த் சுவாமி இணைந்து நடித்துள்ள 'காந்தி டாக்ஸ்' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 30-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இப்படத்தில் அதிதி ராவ் ஹைதாரி மற்றும் சித்தார்த் ஜாதவ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

சிபி சக்கரவர்த்திக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.. ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு..!

சிபி சக்கரவர்த்திக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.. ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு..!தமிழ் திரையுலகின் இருபெரும் துருவங்களான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் ஆகிய இருவரும் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரே படத்தில் இணையவுள்ளனர். இந்தப் பிரம்மாண்டமான திரைப்படத்தை கமல்ஹாசனின் 'ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல்' நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

ஹாலிவுட் நடிகையை சந்தித்த நதியா.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம்..!

ஹாலிவுட் நடிகையை சந்தித்த நதியா.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம்..!தமிழ் திரையுலகில் ஒரு காலத்தில் இளைஞர்களின் கனவுக்கன்னியாக வலம் வந்த நடிகை நதியா, தற்போது ஹாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகை நிக்கோல் கிட்மேனைநேரில் சந்தித்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

சாப்பாட்டுக்கு வர்றேனு சொன்ன கமலை வேண்டானு சொன்ன பிரபலம்! இவ்ளோ கோவம் எதுக்கு?

சாப்பாட்டுக்கு வர்றேனு சொன்ன கமலை வேண்டானு சொன்ன பிரபலம்! இவ்ளோ கோவம் எதுக்கு?தமிழ் சினிமாவில் ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக கருதப்படுபவர் நடிகர் கமல். சிவாஜிக்கு பிறகு நடிப்பில் கை தேர்ந்தவர் என போற்றப்படும் நடிகராக இருப்பவர் கமல்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com