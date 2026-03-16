திங்கள், 16 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 16 மார்ச் 2026 (10:40 IST)

அழகோ அழகு.. அவள் பேரழகு!.. திரிஷா போட்டோஸ் பார்த்து ஜொள்ளுவிடும் ஃபேன்ஸ்!...

கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையக இருப்பவர் திரிஷா.. மிஸ் மெட்ராஸ் அழகி பட்டம் பெற்ற திரிஷா லேசா லேசா திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கினார்..அதன்பின் கோலிவுட் மற்றும் டோலிவுட் இரண்டிலும் இளம் நடிகர்களுக்கு பல படங்களில் ஜோடியாக நடித்து தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்தார். திரிஷாவுக்கும் நயன்தாராவாக டையே போட்டி இருந்தாலும் நம்பர் ஒன் இடத்தை நயன்தாரா படித்தார்..

அதேநேரம் திரிஷாவும் தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் நடித்து வந்தார். அவற்றில் சில படங்கள் மட்டுமே ஹிட் அடித்தது.. பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் மெகா வெற்றி திரிஷாவுக்கு கம் பேக் படமாக அமைந்தது. ஒருபக்கம் நடிகை விஜயுடன் திரிஷா நெருக்கம் காட்டி வருகிறார்..

அவர்களுக்கு இடையே என்ன மாதிரியான உறவு என்பதை இருவரும் எங்கும் சொல்லவில்லை. அதேநேரம், விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து மனுவில் விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தினார்..

அது நடந்து சில நாட்களிலேயே விஜய் திரிஷாவை அழைத்துக்கொண்டு ஒரு திருமணத்துக்கு விஜய் போனது சர்ச்சையை கிளப்பியது. ஆனால் இதுபற்றி விஜயும், திரிஷாவும் இதுவரை எந்த விளக்கமும் கொடுக்கவில்லை.

ஒருபக்கம் கடந்த சில நாட்களாகவே திரிஷா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தொடர்ந்து தனது புதிய புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.. அந்தவகையில் அவரின் புதிய புகைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் லைக்ஸ்களை பெற்று வருகிறது.

 

