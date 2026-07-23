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Written By Webdunia
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (08:32 IST)

ஜனநாயகன் டைட்டில் கார்டில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்...

ஜனநாயகம் திரைப்படம்
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (08:36 IST)
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தளபதி விஜய்யின் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தைக் காணத் திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள்  மகிழ்ச்சியாக குவிந்துள்ளனர். விஜய் இப்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுவிட்ட போதிலும், அவரை இனிமேல் வெள்ளித்திரையில் பார்க்க முடியாது என்ற ஏக்கமும் சோகமும் ரசிகர்களிடம் பெருமளவில் உள்ளது. 
 
"தளபதியை திரையில் நாங்கள் கடைசியாகப் பார்க்க வந்திருக்கிறோம்; அவர் சிஎம் ஆனது பெருமைதான், ஆனாலும் எங்கள் நாயகனை இனி நடிப்பில் மிஸ் பண்ணுவோம்" என்று ரசிகர்கள் மிகுந்த உணர்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, படத்தின் தொடக்கத்தில் வரும் டைட்டில் கார்டில் 'மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்' என்ற பெயர் தோன்றுவதை ஆவலுடன் பார்க்கத் திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் முண்டியடித்தனர்.
 
அந்த டைட்டில் கார்டு திரையில் ஓடியபோது ரசிகர்கள் ஆரவாரம் செய்து கைதட்டியும், விசில் அடித்துத் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியதும் அடங்கிய வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் மிகத் வேகமாக வைரலாகி வருகின்றன. 
 
திரையுலகில் உச்சத்தில் இருக்கும்போதே மக்கள் சேவைக்காக அரசியலில் இறங்கி இன்று முதலமைச்சராக அரியணை ஏறியுள்ள விஜய்யின் கடைசிப் படம் என்பதால், இது ரசிகர்களுக்குத் திரையுலக விடைபெறலாகவும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணமாகவும் மாறியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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