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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (15:28 IST)

சூரமொக்கை!.. பணம்.. டைம்.. வேஸ்ட்!.. போயிராதீங்க!.. டாக்சிக் பாத்து கதறும் ஃபேன்ஸ்...

toxic
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (15:29 IST)
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கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் கே.ஜி.எப் பட ஹீரோ யாஷ் ஹீரோவாக நடித்து உருவான டாக்ஸிக் திரைப்படம் இன்று உலகமெங்கும் வெளியானது. கேஜிஎப், கேஜிஎப்2 ஆகிய படங்களில் யாஷை மாஸாக பார்த்த ரசிகர்கள் அது போலவே காட்டுவார்கள் என எதிர்பார்த்து தியேட்டருக்கு சென்றனர். ஆனால், படத்தில் மாஸ் மட்டுமே இருக்கிறது. கதை என ஒன்றுமில்லை. திரைக்கதையிலும் சுவாரஸ்யம் இல்லை என படம் பார்த்த ரசிகர்கள் புலம்பி வருகிறார்கள்.

ஏற்கனவே எக்ஸ் தளத்தில் படத்திற்கு அதிகமான நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்தது. தற்போது படம் பார்த்த ரசிகர்களும் தியேட்டர்களுக்கு வெளியே படம் நன்றாக இல்லை.. என்ன நடக்கிறது என்பதே தெரியவில்லை. யாஷ் வறார்.. யாரைவாது சுடுறார்.. பெண்களை ரேப் பண்றார்.. வேற ஒன்னுமில்லை. படத்தில் கதையென ஒன்றுமில்லை... எனவே, படத்தோடு ஒன்ற முடியவில்லை. கேஜிஎப் போல இருக்கும் என நினைத்து தியேட்டருக்கு வந்தோம். ஆனால், வச்சி செஞ்சிட்டாங்க...

முதல் பாகமே ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேல் ஓடுகிறது. அதுவே ஒரு படம் பார்த்த திருப்தி ஏற்படுகிறது. முதல் பாதிதான் மொக்கை என்றால் அடுத்த பாதி சூரமொக்கையாக இருக்கிறது. எப்போது படம் முடியும் என ஆகிவிட்டது.. பணம், டைம் எல்லாம் வேஸ்ட்... ஒரு தடவ கூட பாக்க முடியாது.. தியேட்டர்லயே ஃபேன்ஸ் ட்ரோல் பண்ணி கத்துறாங்க’ என பலரும் சொல்கிறார்கள்.

மொத்தத்தில் டாக்சிக் திரைப்படம் யாஷுக்கு ஒரு தோல்விப்படமாக அமையும் என்றே கணிக்கப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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